Muharrem İnce'den genel başkanlık açıklaması

İnce'nin açıklamaları şöyle:

Seçim değerlendirmesi- "Bir milletvekili arkadaşımıza kağıda yazdım. Bizim sınırımız yüzde 30. Yüzde 30 ile 40 arasında alırdık. Saadet Partisi 3 olsa, Meral Hanım 10'un üzerinde alsa zaten ikinci tura kalacaktı. Ben kazanacağıma inandım. İkinci tura kalacağına inanmasam nasıl 107 miting yaparım. CHP'nin yenildiği 9 seçim var. Neden onlarda insanlar hayal kırıklığı yaşamadı. Bu sefer insanlar çok umutlandı çünkü. Hatalarım olmuştur."

Kurultay tartışmaları - "Önümüzde seçim var yolumuza bakmamız lazım. Seçim döneminde Kılıçdaroğlu özverili işler yaptı. Ben kimsenin hakkını yiyemem. Ekmelettin İhsanoğlu'nda denedik olmadı. Demek ki, partinin Genel Başkanı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması lazım. Genel Başkan olsaydım 9 Eylül'de çalışma başlatacaktım. Gençleri partiye katacağım proje için Genel Başkan olmam lazımdı. Tek başıma Cumhurbaşkanı adayı olarak yollara düşsem olmuyor demek ki. Böyle bir ortamda iktidardan memnun musunuz? Değiliz. Muhalefetten memnun musunuz? Değiliz. Gelinen noktalarda muhalefet partilerinin kıyameti koparması lazım. Mutfak yanıyor. CHP'nin bugün meydan meydan gezmesi lazım. Genel Başkan'a dedim ki, 'Tartışmasız kurultay gerçekleştirelim, sancısız değişim olsun. Ben Yüksekova'dan gireyim, Datça'dan çıkayım.' Bir şey demedi. Masaya vurmuş falan yok öyle bir şey."