Canan Kaftancıoğlu’nun sesinden 95. yıl

Videoda 1980 darbesinden sonra tutuklanan Deniz Baykal ve arkadaşlarının Zincirbozan’da CHP’nin 60. kuruluş yıl dönümünü nedeniyle gerçekleştirdikleri etkinlik anlatılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 95. kuruluş yıl dönümü CHP örgütleri tarafından tüm il ve ilçelerde kutlandı. CHP’nin kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya üzerinden de binlerce mesaj yayınlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun paylaştığı bir video ise ilgi uyandırdı. CHP’nin 95 yıllık tarihi boyunca karşılaştığı zorlukları ve bu zorluklara karşı verilen mücadeleyi konu alan video CHP’lileri duygulandırdı. Söz konusu videoda 1980 Darbesi sonrası kapatılan CHP’nin kuruluş yıl dönümünde Deniz Baykal ve arkadaşlarının tutuklu bulunduğu Zincirbozan’da yaptıkları etkinliğe ilişkin bir anektod anlatılıyor. CHP’li Kaftancıoğlu yayınladığı videoda dinleyen CHP’lileri duygulandıran o anektodu şu sözlerle aktarıyor:

“O sabah erkenden kalkmış, özene bezene hazırlanmışlardı. Lacivert takım elbiseler giyilmiş, kravatlar takılmıştı. Önce sarılarak birbirlerini kutladılar, ardından deniz kenarına indiler. Dikenli tellerler çevrili yeşilliklerin arasından kır çiçekleri topladılar. Kamptaki Atatürk büstüne çiçekleri bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundular. 7 kişiydiler. CHP’li 7 kişi. Deniz Baykal, Süleyman Genç, Yüksel Çakmur, Ferhat Arslantaş, Celal Doğan, Metin Tüzün ve Sırrı Atalay.

1983 yılının 9 Eylül’ünde partilerinin 60. Kuruluş yıl dönümünü Zincirbozan’daki askeri tesislerde gözetim altında kutluyorlardı. Kampta Adalet Partililer de vardı. O gün CHP’lilerin kapatılan partilerinin kuruluşunu kutlamaları, onları da duygulandırmıştı. Ve onlar da günlük kıyafetlerini çıkarıp takım elbiselerini giyerek bu sade törene katıldılar. Kendi iç protokollerine göre sıralanıp ellerinde bir kutu şekerle Cumhuriyet Halk Partilileri kutlamaya geldiler.

‘Dar Sokakta Siyaset’ kitabında bu sahneyi anlatan Yalçın Doğan, o gün herkesin gözlerini nemlendiren bu olay karşısında Demirel’in şu sözlerini nakleder: ‘Tutukluluk halinin sürdüğü böyle bir yerde bile tutukluluğunu unutup partisinin kuruluşunu kutlayan insanların var olduğu bir memlekette ne demokrasi ölür ne de bu parti.’

‘İki büyük eserim var. Biri, Cumhuriyet Halk Partisi; diğeri, Türkiye Cumhuriyeti’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’e saygı ve sonsuz minnetle. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, kutlu olsun 95. yılımız.”