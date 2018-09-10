'Berberoğlu kararı ortada yok'

Yarkadaş: "Yargıtay karar veriyor ama kararı sadece ajans görüyor."

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin verdiği Enis Berberoğlu'na ilişkin karara tepki gösterdi. Yarkadaş sosyal medya hesabından şu görüşleri paylaştı:

"Yargıtay 17. Ceza Dairesi'nin Enis Berberoğlu'na dair verdiği karar, Anayasa'nın 83. maddesini fiilen yok saymaktır. Berberoğlu kararı, hukukun ilkelerine göre değil, AKP ve Saray'ın günlük siyasi ihtiyaçlarına göre veriliyor. Berberoğlu'nu serbest bırakın; suç işliyorsunuz!

Berberoğlu'nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi

Yargıtay 17. Ceza Dairesi Enis Berberoğlu'yla ilgili hukuk dışı kararını veriyor ama bunu her nedense UYAP'a koymuyor. Anadolu Ajansı'nın duyurduğu 'itirazın reddi kararı' saat 17.26 itibariyle hala UYAP'ta yok. E bari; yargılamayı da Anadolu Ajansı yapsın; yargıya ne gerek var!"

CHP'li Yarkadaş, ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın duruşma salonunda kelepçelenmesine de tepki gösterdi.