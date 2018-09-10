AKP Sözcüsü'nden ittifak ve af açıklaması

Ömer Çelik açıklamasında, "Cumhur ittifakının ilkelerine bağlılığımız sürmektedir. Her seçimin başka bir mantığı ve değerlendirmesi oluyor." dedi.

Çelik, "Sayın Bahçeli ve cumhurbaşkanımız arasındaki görüşmeler sürmektedir. Her an yeni bir görüşme olabilir." ifadelerini kullandı.

Af Konusu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik gündemdeki af tartışmalarına ilişkin olarak "Daha önce açıkladığımızın çerçevesinde duruyoruz. Pozisyonumuzda bir değişiklik yok. Yeni bir değerlendirmemiz yok. Bugün de bu konuyu gündemimize almadık." dedi.

Suriye konusu ve Tahran zirvesindeki kararlar

"Diplomasi tarihinin en ilginç zirvelerindendi. Canlı yayın hata mıydı, blinçli miydi, bilmiyoruz. Oradaki açıklamalardan gördük. Herkes şunu gördü, baştan beri Suriye politikasını eleştirenler masada insanı hassasiyetten yana tavır koyan Cumhurbaşkanı'mız ve Türkiye olmuştur. Bu zirveden sonra Anamuhalefet partisinden Esad ile görüşün gibi bir yaklaşım geliyor. Rejimin saldırılarını hepimiz gördük. Rejim bu çatışmasızlık bölgesini yutmak istiyor. Argüman yine devreye girdi. Meşru muhaliflerle, terörislerin karıştırılması. Terörle mücadele taşımadığını, muhaliflerin oradan uzaklaştırılması, PYD'nin veya Rejimin oraya yerleştirilmesinin planlandığını görüyoruz. Meşru muhalefeti yok etmeye çalışan bu anlayışa karşı tutum sergilediğimizi belirtmek isterim. Canlı yayınlanması iyi olmuştur, herkes ne olduğunu görmüştür."

Kılıçdaroğlu'na eleştiri

"Sık sık tekrarladığı bir şey var. 20 Temmuz'a darbe diyor. OHAL, bütün hukuk sözleşmelerinde meşrudur. FETÖ ile mücadelede bu tedbire ihtiyaç vardı. Bugün de bazı tablolar ortaya çıktı. Meşru bir mekanizmaya başvurulmuştur. Bununla ilgili bir akademik çalışma olabilir, bence bir kazanım olur. FETÖ'nün darbesini sulandırmak için 'kontrollü darbe' sözlerini söylüyorlar. Biz bu davranışlara alışkınız. 'Kontrollü darbe' söyleminin taşıyıcısı CHP'dir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından etkili bir şekilde FETÖ ile nasıl mücadele edileceği konusunda bir sözü kimse duymamıştır. FETÖ ile meşru hükümeti aynı zeminde görüyorsa, 20 Temmuz'a darbe diyorsa, biz bunu Yassı Ada zihniyeti olarak görüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun zihniyeti ile Kuvayı Milliye zihniyeti ile hiç bağlantısı olmadı. Çelik, dolar baronları diyor, dava açın ispatlarım diyor. Dava açacağız. Görelim bakalım."