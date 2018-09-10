'Büyüme rakamları hormonlu; sıkıntı her geçen gün artıyor'

Öztrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bugünkü MYK'da ekonomi ve dış politikadaki gelişmeleri ele aldık. Eğitimdeki sorunlar üzerinde durduk.

Enflasyon rekor kırdı, mutfakta yangın var. Merkez Bankası'nın önemli riskler gerçeği yansıtmıyor. Millete 24 Haziran öncesinde ne dendi. Millet size yetkiyi verdi. Türk Lirasının değeri serbest düşüşe geçti. Siz yerli ve milli içkilerinizi, ejder meyvelerinizi yudumlarken millete yutturmaya devam ediyorsunuz.

Siz yerli ve milli içkilerinizi, ejder meyvelerinizi yudumlarken millete kandırmaya devam ediyorsunuz

Dış düşman diyorsunuz ama hep yurt dışındasınız. Siz beceremiyorsanız Meclis toplansın bu işi hep birlikte yapalım

Dayatılan bu rejimle ülke çadır devletine döndü.

Erdoğan seçim beyannamesini açıkladığı gün polislerimizi öğretmenlerimizi diğer idarecilerimizi 3600'e çıkartacağız dedi. 100 günlük eylem planlarında köprü gördük yol gördük ama çalışanlara dönük herhangi bir çalışma görmedik'

Halk Bankası'nın bağımsız denetim kurumları tarafından denetlenmesi gerekir. Olay hafif değildir. Yarım saatte kimler ucuz döviz aldı? Bunu bulmak gerekir. Bu konuyla ilgili meclis araştırması vereceğiz.

Büyüme rakamları hormonlu. Açık söyleyeyim, sıkıntı her geçen gün daha da artıyor

'Bir an önce nasıl bir program uygulayacaklarsa uygulamalılar

Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçime kilitlendi. İçimizde kavga yok. Hep birlikte yerel seçime odaklandık

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