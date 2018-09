HDP'den 'şarbon' çağrısı

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, şarbon hastalığı konusunda, “Her ne kadar bunun üstünü örtseniz de ‘endişe yok’ deseniz de her gün bir yerde bu hastalığın nüvelerini görüyoruz, yapılması gereken bunu inkar etmek, yok saymak değil, Bakan bunun siyasi sorumluluğunu üstlenerek en azından bir adım atabilir” dedi.

Kurtulan, TBMM’de şarbon hastalığı konusunda düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Şu an bir şarbon hastalığı ile boğuşuyor Türkiye.



Her ne kadar bunun üstünü örtseniz de ‘endişe yok’ deseniz de her gün bir yerde bu hastalığın nüvelerini görüyoruz, yapılması gereken bunu inkar etmek, yok saymak değil, Bakan bunun siyasi sorumluluğunu üstlenerek en azından bir adım atabilir diyoruz ve bunun gereklerini Brezilya’dan gelen bu canlı hayvan ithalini neden kontrol etmediğini, ettirilmediğini, bunun hesabının sorulması, bu vakanın boyutunun ne derece de olduğunu vatandaşın ne yapması gerektiğini bir kez daha ilgili Bakana hatırlatarak şunu söylemek isteriz, aslında bu topraklar hayvancılığın ilk evcilleştiği, tarımın ilk üretime açıldığı bir toprak olmasına rağmen şu an bizim bu durumda olmamız çok acı bir durum, bunun bir an önce giderilmesi için de Türkiye’nin aslında tüm politikalarını gözden geçirmesi, ithala dayalı bir girdaptan Türkiye’yi kurtarıp kendi öz dayanaklarını gücünü imkan olanakları çok zengindir, bunun farkına bir kez daha varmaları çağrısını yaparak AKP’yi doğru Türkiye’nin ihtiyacı olan politikalara yönelmesi çağrısını yapıyoruz.”