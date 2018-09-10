'Meslek Hastalıkları Hastanesi neden kapatılıyor?'

İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin kapatılması Meclis gündemine taşındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Kani Beko, “İşçilerin çalışma koşullarından kaynaklı hastalıkları sürekli artarken ve birçok ilde yenilerinin açılması konusunda talepler varken yıllardır hizmet veren hastane hangi gerekçe ile kapatılıyor?” diye Sağlık Bakanına sordu.

İşçi sağlığıyla ilgili çok önemli bir konuya dikkat çeken ve bu konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, “Yenilerinin açılması gerekirken zaten sayısı ülke genelinde üç tane olan ve yılda 600 bin işçinin tedavi gördüğü Meslek Hastalıkları Hastanelerinden İstanbul’dakinin kapatılması çok vahim bir sağlık skandalı. Çünkü işçiler çalışırken kullandıkları iş aletlerinin, kullanılan ham maddenin, ham maddenin dönüşmesi sürecinde ortaya çıkan gaz, toz, gürültü gibi etkenlerin tehdidi altında kalıyor. Uzun çalışma saatleri ve içinde bulunulan çalışma koşulları da benzer bir biçimde işçinin sağlığını sürekli olarak olumsuz etkileyen faktörlerdir. Bu nedenle de yapılan işle sağlık arasında doğrudan bir ilişki olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. İşçinin meslek hastalığına yakalanınca bir taraftan da işveren tarafından işten atılmakla tehdit edildiği gerçeğini unutmadan onların en azından hastalandıklarında devlet olarak yanlarında olmak en büyük sorumluluktur. Ülkemizde faaliyet göstermekte olan Ankara, Zonguldak ve İstanbul'daki meslek hastalıkları hastanelerinde işçilerin tedavileri yapılmaya çalışılmaktayken, Temmuz 2018’de İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi kapatılmıştır” açıklamasında bulundu.

YENİLERİNİN AÇILMASI GEREKİRKEN…

Sağlık Bakanının yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi hangi gerekçe ile kapatılmıştır?” sorusuna yanıt isteyen CHP’li Beko, Kocaeli, Diyarbakır ve milyonlarca işçinin istihdam edildiği Ege Bölgesinin bir bileşeni olan İzmir de dahil birçok ilde yenilerinin açılması konusunda talepler bulunmaktayken hangi gerekçeyle bu kararın alındığını, kapatılan hastanede görev yapmakta olan uzman personel kadrosunun durumunu, yılda en az 600 bin kişinin tedavi gördüğü bu hastanelerde yeterli uzman personel istihdamının yapılıp yapılmadığını, hangi tıp fakültelerinde meslek hastalıklarının tanı ve tedavisi için eğitim verildiğini, ülkemizde meslek hastalığı- iş kazası oranının istatistiksel verisini ve bu tespitin hangi verilere dayanılarak, hangi uzmanlar tarafından yapıldığını da sordu. (HABER MERKEZİ)