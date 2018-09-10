CHP'den kritik açıklama: 9 belediyeyi kaybedebiliriz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, olası bir AKP-MHP ittifakında 9 belediyeyi kaybedebileceklerini söyledi.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'ye konuşan Torun'un açıklamalarını Selvi şöyle aktardı:

"İttifak işinin diğer ucunda ise CHP yer alıyor. 7 Eylül Cuma günü yapılan MYK toplantısında yerel seçimler masaya yatırıldı. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, seçim hazırlıkları ve olası ittifak senaryoları üzerine iyi hazırlanmış bir sunum yaptı. Torun, olası bir AK Parti-MHP ittifakında CHP’nin 9 belediyeyi kaybedebileceğini ifade etti. Seyit Torun’la konuştum. Analizin 24 Haziran seçim sonuçlarına göre bir kamuoyu şirketi tarafından hazırlandığını söyledi. Bunun üzerine 30 Mart 2014 yerel seçim sonuçları ile 24 Haziran seçimlerini ayrı ayrı tablolar yaparak inceledim. İki seçimin dinamikleri farklıdır, buna dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum ama önemli oy kaymaları söz konusu. 24 Haziran sonuçlarına göre eğer AK Parti-MHP ittifakı gerçekleşirse CHP’nin Burdur, Eskişehir, Giresun, Hatay, Sinop, Yalova, Zonguldak ve Tekirdağ’da kaybetme riski büyük. Ama bir de İYİ Parti faktörü var. Seyit Torun, İYİ parti ile ittifak yapıldığı takdirde bazı illerin CHP’de kalabileceğini söylüyor. Burdur, Tekirdağ, Giresun ve Eskişehir’de İYİ Parti ile ittifak CHP’yi kurtarabilir. Hakeza Antalya’da, İzmir’de, İstanbul ve Ankara’da İYİ Parti desteği CHP için anlamlı olabilir."