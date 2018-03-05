CHP'den MHP'ye 'Fesli Kadir' tepkisi

AKP ve MHP’nin seçim ittifakının görüşüldüğü Meclis Anayasa Komisyonu’nda CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, MHP’yi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi üzerinden eleştirdi. Gök, MHP’ye, “Ben sizin milliyetçilik anlayışınızı sorguluyorum. ‘Kurtuluş Savaşı’nda Yunan galip gelseydi’ diyen zihniyeti ziyaret eden bir Cumhurbaşkanına söyleyeceğiniz söz yok mudur? Bir ittifak uğruna bu milliyetçiliğinizi, bu davranışınızı nasıl ayaklar altına alıyorsunuz bir açıklayın” sözleriyle tepki gösterdi.

Levent Gök, teklifi hazırlayan ekipte yer alan MHP’li Komisyon Üyesi Mehmet Parsak’a da, “Fesli Kadir’i Cumhurbaşkanı’nın ziyaretini uygun görüyor musunuz Sayın Parsak? Biz Bahçeli’nin bu konuda bir tek söz söylediğini duymadık. Bu kadar mı gözleriniz bağlandı? Bu ittifakın -ahlaki olmayan- bunun sorumlularından bir tanesi sizsiniz” diye konuşunca komisyonda gerilim yaşandı. MHP’li Parsak’ın söz alarak yanıt verdiği CHP’li Gök, “Az önce cevaplandıramadığınız konuyu bence hayat boyu hiç cevaplandıramazsınız çünkü bu ittifakın ortasına, AKP ile MHP ittifakının ortasına, Sayın Cumhurbaşkanının ittifakının ortasına ‘Fesli Kadir’ de girmiştir. Buna asla cevap vermeniz mümkün değildir” diye konuştu.

AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında toplanan komisyon, alt komisyonda aynen kabul edilen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini görüşüyor. CHP’nin anayasa aykırılık önergesi reddedilirken, teklifin maddeleri ele alınıyor. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök’ün MHP’yi eleştirdiği konuşması şöyle:

Şimdi, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz değerli arkadaşlarım, nasıl içinize sindirebiliyorsunuz? Yani böyle bir ahlaki olmayan, vicdani olmayan, siyasi olmayan bir tabloyu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz ve bunu yasa hâline getirebiliyorsunuz? Bu Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı değil mi? Eşitlik ilkesinden ne anlıyorsunuz? Hangi parti, seçime giren bütün partiler eşit olmayacak mı kardeşim? Yüzde 9,99 oy alan parti aslanlar gibi seçime, yüzde 9,99 almış, barajın altında kalacak; Parsak’ın partisi MHP, AKP’yle iş birliği yaptığı için barajın üstünde kalacak. Böyle bir şey olmaz Parsak.

Bak, ben bir şey daha söyleyeyim mi, siz bugünlerde bir konuyu hiç konuşmadınız. Hep milliyetçilikten bahsediyorsunuz, milliyetçilikte Türkiye’de mangalda kül bırakmıyorsunuz, Cumhurbaşkanı kül bırakmıyor, Başbakan bırakmıyor, siz bırakmıyorsunuz. Siz şimdi, fesli Kadir’le de ortak oldunuz Sayın Parsak, fesli Kadir de ortaktır bu işte. Şimdi, “Kurtuluş Savaşı’nda galip gelmeseydik de Yunan galip gelseydi.” diyen bir zihniyeti ziyaret eden bir Cumhurbaşkanı hakkında acaba söyleyeceğiniz bir çift söz yok mu Sayın Parsak? O kadar mı bütün ilkelerinizi ayaklar altına aldınız? O kadar mı

Kurtuluş Savaşı’nda verilen şehitlerin kemiklerini sızlatacak bu davranışı kınama cesareti gösteremediniz? O kadar mı gözleriniz bağlandı? O kadar mı “Bir an olsun da iktidar içerisinde yer alalım, devre dışı kalmayalım, yok olmayalım.” diye tutuşuyorsunuz? Yok mu sizin de sözünüz?

Fesli Kadir’i Cumhurbaşkanının ziyaretini uygun görüyor musunuz Sayın Parsak? Biz Bahçeli’nin bu konuda bir tek söz söylediğini duymadık. Bu kadar mı gözleriniz bağlandı? Bu ittifakın -ahlaki olmayan- bunun sorumlularından bir tanesi sizsiniz

Ben sizin milliyetçilik anlayışınızı sorguluyorum. “Kurtuluş Savaşı’nda Yunan galip gelseydi.” diyen zihniyeti ziyaret eden bir Cumhurbaşkanına söyleyeceğiniz söz yok mudur? Bir ittifak uğruna bu milliyetçiliğinizi, bu davranışınızı nasıl ayaklar altına alıyorsunuz bir açıklayın, Sayın Bahçeli bir açıklasın, o yok siz açıklayın.

Hakaret kastının olmadığı ben de biliyorum, sizi de tanıyorum, siz de benim öyle olduğumu biliyorsunuz ama az önce cevaplandıramadığınız konuyu bence hayat boyu hiç cevaplandıramazsınız çünkü bu ittifakın ortasına, AKP ile MHP ittifakının ortasına, Sayın Cumhurbaşkanının ittifakının ortasına “Fesli Kadir” de girmiştir. Buna asla cevap vermeniz mümkün değildir