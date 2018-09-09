Mehmet Şimşek'ten yeni parti iddialarına yanıt

Eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'la birlikte yeni parti kuracak iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı. Şimşek Twitter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" diye yazdı.

Gül, o isimlerle yeni parti mi kuruyor?

Şimşek, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet Takan'ın, "Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Babacan yeni parti kurmak için kolları sıvadı" iddiasını sosyal medya hesabından yalanladı.

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Takan AKP hükümetlerinde üst düzey görevler alan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek'in yeni bir merkez parti kurmak için hazırlık içinde olduğunu iddia etmişti.

Takan'ın bu iddialarına Mehmet Şimşek yanıt verdi. Şimşek Twitter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" diye yazdı.