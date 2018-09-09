CHP'li Tahir Şahin: AKP iddiaları uydurma

Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den aday gösterilmeyeceği için AKP ile görüşmelere başladığı iddialarına sert tepki gösterdi.



CHP'li Tahir Şahin, Egeninsesi'ne yaptığı açıklamada, "Yok öyle bir şey. Kesinlikle öyle bir görüşme yok. Ben partiden atıldığımda görüşmedim. Şimdi niye görüşeyim. Onlar bu dönemde dedikodu olarak karşımıza çıkabilecek sözcükler. Aslı astarı yok." dedi.