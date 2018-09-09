CHP'den Baykal'a vefa ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP PM Üyesi, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Anıtkabir'deki törenlerin ardından eski Genel Başkan Deniz Baykal'a 9 Eylül ziyareti gerçekleştirdi. Altay ve Öztunç'un ziyareti Baykal'ı oldukça duygulandırırken, "İşte nezaket ve vefa budur. Ömrümde unutamayacağım bir 9 Eylül oldu bu. Bir de Zincirbozan'da cezaevindeyken bahçeden topladığımız çiçekleri Atatürk'ün büstüne bıraktığımız 9 Eylül'ü unutamam" diyerek duygularını ifade etti.

İki vekilin bu sürpriz ziyareti karşısında oldukça duygulanan Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

İŞTE NEZAKET VE VEFA BUDUR

Baykal ziyaretleri nedeniyle Altay ve Öztunç'a teşekkür ederken, "Beni oldukça duygulandırdınız. İşte nezaket ve vefa budur. Partinin iki milletvekilinin eski genel başkanlarını bir 9 Eyüll gününde unutmayarak hasta yatağında ziyaret etmeleri çok güzel bir davranıştır. Benim hayatımdaki en güzel, en unutamayacağım 9 Eyül'lerden birini bugün bana yaşattınız" sözleriyle duygularını ifade etti.

Rehabilitasyon merkezindeki tedaviye Baykal'ın olumlu yanıt verdiği ve sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtilirken, hafızası da oldukça güçlü olan Baykal; Altay ve Öztunç'a Zincirbozan'daki bir 9 Eylül anısını şöyle anlattı:

HAYATIMDA UNUTAMDIĞIM ZİNCİRBOZAN 9 EYLÜL'Ü

"Hayatımda unutamadığım 9 Eylül'lerden birisi de Zincirbozan'da cezaevinde yaşadığımız 9 Eyül idi. Biz Zincirbozan'da iken 9 Eylül gelmişti. 9 Eylül'ü kutlamak istemiştik. Bahçeden çiçekler toplayıp orada bulunan Atatürk'ün büstüne bırakmıştık. Çok güzel, çok unutulmaz ve çok mutlu anlardı. O çiçeklerle hem 9 Eylül İzmir'in kurtuluşunu hem de CHP'nin kuruluş yıldönümünü birlikte kutlamıştık. Bu benim hayatımda unutamadığım 9 Eylül'lerin başında gelir. Şimdi sizin bu ziyaretiniz de unatamayacağım 9 Eylül'lerden birisi olacak. Çok teşekkür ediyorum"

DENİZ BEY'İ OLDUKÇA SAĞLIKLI GÖRDÜK

Baykal'ı oldukça iyi gördüklerini ifade eden Altay ve Öztunç da ziyarete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptılar:

"Bugün CHP'liler için adeta bir bayram günü. Hem partimizin kuruluşunu hem de İzmir'in kurtuluşunu bir arada kutluyoruz. Sabah saatlerinde önce resmi törenlerle çerçevesinde Anıtkabir'e gittik. Daha sonra 1992'de partimizi yeniden açan, bugünlere gelinmesinde büyük emekleri olan eski genel başkanımızı tedavi gördüğü rehabilitasyon merkezinde ziyaret ettik. Sevgili eşleri Olcay Baykal Hanımefendi de oradaydı... Kendisini oldukça sağlıklı gördük. Konuşmasında, hafızasında ve anlatımında hiç bir sorunu olmadığını tespit etti. Tedaviye hızla cevap verdiği için bundan sonra durumunun daha da iyiye gideceğini söyleyebiliriz. İnşallah en kısa zamanda aramıza dönebileceğini söyleyebiliriz."