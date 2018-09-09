Erdoğan oyunculuk dersini kimden aldı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın gençliğinde futbol oynadığı biliniyor ve o döneme dair çeşitli fotoğraflar da basında yer almıştı. Ancak Erdoğan'ın gençlik döneminde tiyatro ile de ilgili olduğu ortaya çıktı.

39 yıl önce bir tiyatro oyununda rol alan Erdoğan'ın o oyununun ve fotoğraf karesinin öyküsünü Star yazarı Ersoy Dede, kaleme aldı.

Amatör oyuncuların Nejat Uygur'dan ders aldığını yazan Ersoy Dede'nin yazısında ilgili bölüm şöyle:

Erdoğan’ı tiyatro sahnesinde izleyeniniz var mı?

Fotoğrafın çekildiği yer Tepebaşı Gazinosu.. Tarih 1979.. Burada oynanan oyunun ismi MasKomYah.. Mason, Komünist, Yahudi gibi.. 20’lerinde tamamen politize olmuş gençler, yazmışlar oynuyorlar..

Erdoğan imam hatip yıllarında da sahneye çıkmıştı.. Ama asıl MSP gençlik kolları içinde kurdukları bu tiyatro topluluğuyla yıldızı parlıyor.. Bu fotoğrafları kişisel albümünden aldığım Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de oyuncu kadrosunda.. Vaktin ustalarından dersler almışlar.. Mesela Nejat Uygur, bu gençlere, jest ve mimik dersleri vermiş..

15 arkadaş bir araya gelerek kurdukları tiyatro topluluğuyla 1 sene içinde 10 defa sahneye çıkmışlar.. Ankara Palas’ta, İstanbul’daki Tepebaşı Gazinosu ve Gülhane Gazinosu’nda…

Tam Bayrampaşa’yı, Balkanlar’ı falan konuşurken Başkan’ın basın danışmanı Ercan Sevenler hatırlattı albümü.. İyi ki de hatırlatmış.. Daha ne fotoğraflar var. Bence bir galeride sergilenmeyi hakediyor..