Kılıçdaroğlu: 13 maddeyi önünüze koyacağım...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Telekom özelleştirilmesi sebebiyle İktidarı eleştirdi.

"Telekom'u bile haraç mezat sattılar" diyen Kılıçdaroğlu, Üstelik öyle sattılar ki adam karını dışarı götürdü, borcunu bize bıraktı. Borcunu biz ödeyeceğiz. Bununla ilgili yakında suç duyurusunda bulunacağız. Sorumluların hesap vermesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmasında 13 madde de borç batağından nasıl çıkılacağını açıkladı.

Dördüncü devrime hazırlanmaktayız. Çağdaş demokrasiyi savunuyorsak güçler ayrılığı ilkesini Türkiye'ye getirmek zorundayız. Baskı kuran, terör estiren değil, halkın isteğini yerine getiren bir devlet yönetimini getirmeliyiz. Yargı bağımsızlığını sağlamalıyız.

Biz sadece kendimiz için değil, 81 milyon için demokrasiyi savunacağız.

15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra 20 Temmuz'da bir sivil darbe yapıldı. İnsanların hakları ellerinden alındı.

Bir kişi, darbe girişimini Allah'ın lütfu olarak niteliyorsa, ondan haberdar olduğunu gösterir.

Tek adam rejiminin 6 temel özelliği var.

1- Bu rejimde tek adam her şeye hakimdir.

2 - Tek adama kendini devlet de benim, millet de benim diye ortaya çıkar.

3 - Hiçbir mahkeme tek adamın fikrini almadan karar veremez. Karar bir yerden alınır, mahkeme onu yerine getirir.

4- Tek adam vatandaştan topladığı verginin hesabını vermez. Bir şey yapacaksa onu da lütuf olarak sunar. Bu yurttaş kimliğinin yok edilmesi anlamına gelir.

5- Medya halkın gözü, kulağı ve sesi olmalıdır. Medya tek adam rejiminde, tek adamın sesi, kulağı ve gözü olmaktadır.

6- Tek adam rejiminde, eğer ülkeyi uçurumun kenarına getirirse bir dış düşman arar ve bütün suçu ona yükler.

Tek adam rejimini yok etmeliyiz. Biz bu mücadeleyi Kuvai Milliye ruhuyla yapacağız. Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandırdığımızda CHP görevini yerine getirmiş olacak.

"SENİN OĞLUNUN ORADA NE İŞİ VAR?"

Şimdi Türkiye borç batağında ve tefecilere teslim edildi. Peki bu borç batağından nasıl çıkacağız. 13 maddede anlatacağım size...

1 - Devleti tepeden tırnağa liyakat esasıyla yeniden yapılandıracağız. İşi ehline vereceğiz.

Erdoğan Kırgızistan'a gitti. Resmi görüşmede Bilal Erdoğan da var. Senin oğlunun ne işi var orada?

2- Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız. Hukukun olmadığı yerde mal güvenliği yoktur.

3 - Dünya'nın bütün ülkelerinde merkez bankası bağımsızdır. Akılcı bir sıcak para politikası yürütmemiz lazım

4- Dolar bazında ihale yaptılar. Bundan bir an önce vaz geçilmesi lazım. Neden dolarla kardeşim? Hepsi yandaşlara gidiyor... Köprü, otoyol geçişleri de dolara endeksli... Erdoğan çok net söylüyorum. sen dolar baronlarının adamısın. Dava açmazsan namertsin.

7 - Kamu harcamalarında şeffaflık.

8- Bütçe disiplinin sağlanması lazım.

9- Dış politikanın değişmesi lazım. Devlet bir aşiret mantığı ile, hanedan mantığı ile yönetiliyor.

10 - Geleceğimizi ipotek altına alan borçlanma politikasından vaz geçmeliyiz. 16 yılda dışarıya ödedikleri faiz 156 milyar dolar. Kimin parası bu? Bu ülkenin fakir-fukarasının parası.

Bir de içeriye ödedikleri faiz var, 699 milyar lira. Türkiye'yi tefecilere teslim ettiler.

11- Adaletsiz vergi politikaları... Man Adası'ndan para getir bir kuruş para ödeme.

12 - İsraftan kaçınmalıyız. Bunlar haram yiyorlar. Kul hakkı yiyorlar. Defalarca söyledim, "Biz yemiyoruz" diyemiyorlar.

30 Ağustos'ta Saray'da yemişler... Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde) bilmen ne... Vallahi dilimizde dönmüyor ama neyse idare edin. Hani bizim meşhur bir lafımız var: "Ayranı yok içmeye..." diye. Arkasını ben söylemiyorum. Bunların Türkiye'yi getirdikleri nokta budur. Cumhur perişan. Vatandaş ekmek derdinde, önünü göremiyor. Tek adam Saray'da ejder bilmen nesiyle besleniyor. Sizde ahlak var mı ya? Bunu Allah kabul eder mi ya!

Bugün 9 Eylül. 95 yılı devirdik. Her birimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Umutsuzluğa bizim kitabımızda yer yoktur. Bu bizim namus borcumuz. Namus borcumuzun arkasında yer alacağız.