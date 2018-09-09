9 Eylül 2018 13:17

Eski bakandan şarbon tepkisi: Halkı aydınlatın

Eski bakandan şarbon tepkisi: Halkı aydınlatın
Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı AK Partili Ahmet Eşref Fakıbaba, şarbon vakaları gündemdeki yerini korurken yeni bakana önemli sorular yöneltti.
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Sözcü'nün haberine göre, şarbon vakasında kaç kişiye teşhis konulduğu ve can kaybı olup olmadığı konusunda yetkililerin halkı aydınlatmasını isteyen Fakıbaba, “Olayın büyütülmesinde, et fiyatlarını artırmak isteyen fırsatçı lobiler de var'' dedi.

Fakıbaba sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu soruların cevaplanması gerekir. Kaç kişi hastalandı? Kaç kişiye teşhis konuldu? Konulan teşhis nedir? Şarbondan dolayı yaşamını yitiren var mı? Sayın Bakan'ın ve yetkililerimizin, bu fırsatçılara meydan vermeden, toplumumuzu rahatlatacak açıklamaları yapacağına inanıyorum. Benim için insan sağlığı, herşeyden önemlidir.”

 

 

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