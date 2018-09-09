Ahmet Hakan'dan Berberoğlu çıkışı: Gereği yapılsın

Hakan, hukuçu Turgut Kazan'ın değerlendirmesine atıfta bulunduğu yazıda Berberoğlu'na yapılan hukuksuzluğa son verilmesini istedi.

Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle oldu:

Enis Berberoğlu olayının hukuki veçhesini bu zamana kadar en iyi hukukçu Turgut Kazan anlattı.

Turgut Kazan diyor ki:

“Enis Berberoğlu ilk kez milletvekili seçilmiş olsaydı tahliye edilip davası durdurulacaktı. İkinci kez milletvekili seçilmesi de benzer bir sonuç doğurur. Yargıtay kararı yanlıştır. Bu hukuksuzluğa son verilmesi ve Berberoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için bir çözüm üretilmesi gerekir”.

Gayet net.

Gayet basit.

Gayet anlaşılır.

Gayet tutarlı.

Gayet mantıklı.

Hadi artık, gereği yapılsın!"