Yalakalıkta sınır tanımıyorlar! Erdoğan için şimdi de...

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘başöğretmen’ unvanı verilmesini talep etti.

İshak Üçüncü adlı yurttaş, komisyona sunduğu dilekçesinde, Erdoğan’ın, okuma yazma seferberliği başlattığı ve teşvik ettiğini dile getirdi.

Üçüncü dilekçesinde, “Cumhurbaşkanımız bu gayretleriyle ülkemize ve eğitime büyük bir hizmette bulunuyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a başöğretmen unvanı verilmesi kanaatindeyim” dedi.

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mihrimah Belma Satır ve komisyonun başkanlık divanı dilekçeyi inceledi.

İnceleme sonucunda verilen yanıtta, dilekçede muhtelif kanunlarda değişiklik veya bazı alanlarda yasal düzenleme yapılmasının istendiğinin anlaşıldığı belirtilerek, kanun teklif etmeye milletvekilleri ve Bakanlar Kurulu’nun yetkili olduğuna işaret edildi.

Bu kapsamdaki dilekçelerin komisyonda görüşülemeyeceği ifade edilen kararda, dilekçenin bir örneğinin TBMM Başkanlığı ve Başbakanlığa bilgi olarak gönderildiği ayrıca kanun teklifi ve tasarı gerektiren kararların milletvekillerine dağıtıldığı kaydedildi.