CHP heyeti SP, HDP ve Vatan Partisi'ni ziyaret edecek

CHP Seçim Güvenliği Heyeti yarınki programı belli oldu.

CHP Heyeti, seçim güvenliği gündemi ile ilgili yarın (06 Mart 2018 Salı) saat 10.00’da (SP) Saadet Partisi'ni, saat 11.00’de (HDP) Halkların Demokratik Partisi’ni, saat 15.00’de Vatan Partisi'ni Parti Genel Merkezleri'ni ziyaret edecek.