CHP Heyeti, seçim güvenliği gündemi ile ilgili yarın (06 Mart 2018 Salı) saat 10.00’da (SP) Saadet Partisi'ni, saat 11.00’de (HDP) Halkların Demokratik Partisi’ni, saat 15.00’de Vatan Partisi'ni Parti Genel Merkezleri'ni ziyaret edecek.
5 Mart 2018 23:01
CHP heyeti SP, HDP ve Vatan Partisi'ni ziyaret edecek
CHP Seçim Güvenliği Heyeti yarınki programı belli oldu.
Çok Okunanlar
-
CHP'den MHP'ye 'Fesli Kadir' tepkisi
-
Yalakalıkta sınır tanımıyorlar! Erdoğan için şimdi de...
-
CHP heyeti SP, HDP ve Vatan Partisi'ni ziyaret edecek
-
PM üyesinden CHP'yi yıkan haber
-
Adıgüzel: Gerekirse yapay zeka kullanacağız
-
Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği o iddiayı doğruladı
-
CHP'li Ağbaba: Güfte Saray'dan, beste Yavuz'dan
-
AKP seçmeni konuştu: Hükümetin en büyük hatası...
-
Saray - Bahçeli'nin seçim teklifi hakkında flaş gelişme!
-
'YSK sonuçları bizden öğrenecek'