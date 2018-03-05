Adıgüzel: Gerekirse yapay zeka kullanacağız

Siyasi partilere ittifak yolunu açan teklif 'seçim güvenliği' tartışmalarını da alevlendirdi. Teklifin sadece ittifak meselesi olmadığını, seçim güvenliğini ortadan kaldıran çok kritik düzenlemeler içerdiğini savunan CHP, bir yandan diğer partilerin kapısını çalıp alınacak önlemleri konuşurken, diğer yandan seçim güvenliği için parti içindeki çalışmalara hız verdi.

2019 yılında yapılacak seçimlerin demokratik koşullar içerisinde gerçekleşmesi için çalıştıklarını belirten CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, sonuçların sağlıklı toplanması için gerekirse yapay zeka kullanacaklarını söyledi. Adıgüzel "YSK da seçim sonuçlarını CHP'den öğrenecek” iddiasında bulundu.

“Heyetin önceliği seçim güvenliğinin sağlanması”

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın sorularını yanıtlayan Adıgüzel'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

CHP'nin seçim güvenliği için oluşturduğu Komisyon nasıl çalışacak?

"Bu heyetin önceliği seçim güvenliğinin sağlanması. 16 Nisan referandumundan bu yana kamuoyunda seçim güvenliğine ilişkin artan bir endişe var. Bu endişeler Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan ittifak tasarısı ile daha da görünür olmaya başladı. Biz bu konuda CHP olarak bir inisiyatif aldık. Diğer siyasi parti temsilcileri ile bir araya geliyoruz. Seçim güvenliğine ilişkin zafiyetleri masaya yatıracağız ve birlikte ne yapabiliriz sorusuna yanıt arayacağız. Vatandaşlarımızın seçim güvenliğine yönelik inancını yitirmesine sebep olacak her konunun aydınlatılması için gelişmeleri ve alınan önlemleri bu süreçte şeffafça paylaşacağız.”

“Gerekirse yapay zekayı kullanacağız”

2019 yılı içerisinde yapılması planlanan 3 seçim için, yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz?

“Meclis'e gelen bir tasarı var. Bunu ‘Cumhur ittifakı' olarak lanse ediyorlar. Ama işin içerisine baktığımızda mühürsüz oyların meşru sayılması, güvenlik görevlilerinin sandık başına davet edilmesi ve sandıkların taşınması gibi kritik düzenlemeler var. Bunlar bizim uzun yıllardır yaptığımız itirazlarımızın bir parçasını oluşturuyor. 16 Nisan'da "Mühürsüz pusulaları oya dönüştürdünüz" diye tepki gösterdik. Şimdi fiili durumu meşrulaştırmaya çalışıyorlar.

CHP olarak geçmiş tecrübelerden yola çıkarak gerekli tedbirleri aldığımızı teknolojik bir altyapı ile veri akışının en hızlı şekilde sağlamak için çalışmalar yaptığımızı tüm vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Şöyle iddialı bir söz söylüyoruz: ‘YSK da seçim sonuçlarını CHP'den öğrenecek'. Biz parti olarak yazılım anlamında çok ciddi çalışma yapıyoruz. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarımızı seferber edeceğiz. Türkiye'de gerçekten adil bir seçim ortamı yaratmak gayesindeyiz. Gerekirse yapay zekayı mı kullanmamız gerekiyor, onu da kullanacağız. Türkiye haritası hazırlayıp şu noktalarda krizler çıkabilir, bu krizlere karşı bir senaryo analizi yapıp simülasyonlar hazırlayarak sıfır hatayla bu işin içinden çıkmayı hedefliyoruz. Bunu da yapabilecek enerjimiz de var.”