Muharrem İnce İzmir’e gidecek

Muharrem İnce 24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde düzenlediği mitingden sonra ilk kez İzmir’e gidecek. İnce, 9 Eylül’deki İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kurtuluş etkinlikleri programına katılacak.

İZMİR'DE KUTLAMALAR

İzmir, kurtuluşunun 96. yıl dönümününe hazırlanıyor.

Yarın yapılacak törenler, saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam edecek Zafer Yürüyüşü ile başlayacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen yürüyüşte İzmirliler, 350 metrelik Türk bayrağını birlikte taşıyacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenler, saat 10.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayıp, ardından Hükümet Konağı'ndaki bayrak töreni ile devam edecek. Cumhuriyet Meydanı, saat 11.15'ten itibaren konser ve gösterilerin yer aldığı kutlamaları izlemek isteyen on binlerce İzmirliye kucak açacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, burada İzmirlilere hitap edecek.

Saat 17.00'de Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı ile Gündoğdu Meydanı arasındaki yürüyüşünden sonra İzmir semaları, saat 17.30'dan itibaren önce Solo Türk ardından da Türk Yıldızları'nın nefes kesen gösterilerine sahne olacak.

Saatler 20.30'u gösterdiğinde, İzmir Büyükşehir Bandosu eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek Fener Alayı, marşlar eşliğinde Gündoğdu Meydanı'na kadar ilerleyecek. Saat 21.00'den itibaren ise Haluk Levent ve Olten Filarmoni Orkestrası sahne alacak. Gece, İzmir Marşı eşliğinde lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek...

KOCAOĞLU'NDAN MESAJ

İzmir'in kurtuluşunun 96. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 9 Eylül'ün sadece kurtuluş değil, aynı zamanda kuruluş ve küllerinden doğuş günü olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu şöyle dedi:

"9 Eylül, Anadolu insanı için özgür olma tarihinin başlangıcıdır. 9 Eylül destandır, diriliştir.

O yüzden İzmir, Milli Mücadele’nin kentidir. Ne mutlu bizlere ki, böylesine özel, böylesine güzel, böylesine vatansever; Kurtuluş Savaşı’nı başlatan böylesine kahraman bir kentte yaşıyoruz. İzmirliler olarak, Atatürk’ün 'hemşehrisi' olmaktan müthiş onur duyuyoruz. İzmirli, her şeyden önce Atatürkçüdür. İzmirli vatanseverdir, merttir. Ülkesi ve ilkesi için ne lazımsa, gözünü kırpmadan onu yapar. Ama aynı ölçüde barışa ve özgürlüğe düşkündür. Aydındır, uygardır. Demokrattır İzmirli, hiç kimsenin olmadığı kadar.. İzmir, bağımsızlık yolundaki direniş destanımızın simge kentidir. 'İzmirlilik' ise sözde bir kavram değil, tüm değerleriyle bir kentlilik ve yurtseverlik göstergesidir. Biz İzmir’i, gelecek kuşaklara, içinde yaşamakt an mutlu olacakları bir kent olarak bırakmayı; tarihi, ahlaki ve vicdani bir ödev olarak görüyoruz."