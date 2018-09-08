Şansal'ı tehdit eden isim bakın kim çıktı!

Moda tasarımcısı Barbaros Şansal'ı tehdit eden ismin AKP Gençlik Kolları Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Şansal'ın bir paylaşımının altına yorum yapan Fatih Yakupoğlu'nun, AKP Kandilli Kuleli Gençlik Kolları Başkanı olduğu belirtildi.

Yakupoğlu, Şansal'a sosyal medya hesabından küfür savururken, aynı zamanda da tehdit etti.

Yakupoğlu, Şansal için, "Barbaros Şansal, sen o*ospunun son çocuğusun biliyorsun di mi? Seni yakaladığım yerde kanınla yıkanacağım vatan haini" ifadelerini kullandı.

Yakupoğlu'nun paylaşımına birçok kullanıcı da tepki gösterirken, Yakupoğlu'nun hesabının askıya alındığı fark edildi.

İşte o paylaşım: