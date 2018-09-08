'Halkla birlikte siyaset yapmaya devam edeceğiz'

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 95. yıldönümüne ilişkin basın açıklaması yaptı.

“CHP, Cumhuriyetimizin ve Atatürk’ün ilke ve değerlerini taşıyan en köklü kurumsal yapılardan biridir”

“Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’de Samsun’a çıkarak başlattığı ve 9 Eylül 1922’de emperyalist güçleri denize döktüğü günden tam 1 yıl sonra 9 Eylül 1923’te kurulmuş ve bu özelliğiyle tarihsel kökleri Ulusal Kurtuluş Savaşı’na dayanan kurucu partimizdir. Cumhuriyetimizle yaşıt olan partimiz, sadece bir siyasi oluşum olmanın ötesinde, Millî Mücadelemizin egemenlik ve bağımsızlık bilincini, Cumhuriyet değerlerini ve Önderimiz Atatürk’ün ilke ve devrimlerini taşıyan en köklü kurumsal yapılardan biridir. Partimiz kurulduğu günden bu yana, kurucu değerlerinden asla taviz vermemiş, aydınlanmacı geleneğin halk için siyaset yapma anlayışıyla 95 yıl boyunca siyaset sahnesinde yerini almıştır. Devletimizin kurucusu ve koruyucusu olan Cumhuriyet Halk Partisi, gelecekte de bu özelliğini asla kaybetmeyecek, aynı tarihsel bilinç ve sorumlulukla gelecek kuşaklara aydınlanmacı geleneğini aktaracaktır.”

“Partimiz Saray egemenliğine karşı halk için halkla birlikte siyaset yapmaya devam edecektir”

“Cumhuriyet Halk Partimiz altı ok olarak ambleminde de yer alan ve cumhuriyetin ilk yıllarında benimsediği Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik ilkelerini bugün parti politikalarında yaşatmaya devam etmektedir. Aynı şekilde, Cumhuriyetimizi ve kurucu değerlerimizi hedef alan zihniyetlere karşı partimiz Cumhuriyetimizin ve demokrasinin güvencesi olmaya da devam edecektir. Partimiz Saray egemenliğine karşı halkın egemenliğini, halk için halkla birlikte siyaset yapma gayesini ilke edinmiş bir parti olarak, bundan sonra da hanedanlık emelleri olan zihniyetlere karşı mücadele etmeyi sürdürecektir. Tarihimizden Cumhuriyet değerlerini silmeye çalışanlara karşı; daha bilinçli, üretken, çağdaş ve tarihine sahip çıkan nesiller yetiştirmenin yükü hepimizin omuzlarındadır”

“Geçmişten aldığımız devrimci miras ve bilinçle demokrasi için mücadele etmeye devam edeceğiz!”

“Partimiz, içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı süreçte, geçmişten aldığımız devrimci miras, tarihsel sorumluluk ve bilinçle, Atatürk ilke ve devrimlerine, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne karşı yürütülen tüm müdahalelerin dün olduğu gibi bugün de karşısında kararlılıkla durmaya devam edecektir. Savaşa inat barış demek, sömürüye karşı adil paylaşımı savunmak, kadın ve erkeğin eşit koşullarda yaşadığı çağdaş bir ülke inşa etmek, tüm baskılara inat demokrasinin, insan haklarının tek kalesi olmak bu devrimci mirasın bize yüklediği en temel görevdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm dava arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyet Halk Partisi’ne emek vermiş ve yarınlarda da emek verecek olan tüm partililerimize şükranlarımı sunuyor, partimizin kuruluşunun 95. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi!”