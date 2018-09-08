CHP’li Sındır: 9 Eylül kurtuluşun beşiği, kutlu olsun

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır mesajında “İzmir, işgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu; Ata'sına, Cumhuriyet’ine bağlılığıyla akıllara kazınmış bir ildir. 1922 yılının 9 Eylül’ünün verdiği heyecandan bugün de bir şey kaybetmedik, coşkuyla kutlayacağız” dedi. Sındır CHP’nin kuruluş yıldönümü için ise “Kuvayi Milliye’nin devamı olan partimiz, bir asra yakın tarihi ile çağdaşlığın, devrimlerin ve demokrasinin mimarı olmuştur” sözlerine yer verdi.

“İLK KURŞUNUN SIKILDIĞI YER”

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır 9 Eylül nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, “İzmir, işgalcilere ilk kurşunun sıkıldığı, bağımsızlığa giden yolda noktanın konulduğu yerdir. Kurtuluşun beşiği, Samsun’dan başlatılan Anadolu’yu saran bağımsızlık ateşinin zaferle taçlandığı, Ata'sına, Cumhuriyet’ine bağlılığıyla akıllara kazanmış bir ildir İzmir. 1922 yılında düşman işgalinden kurtuluşumuz sadece Türkiye’nin değil mazlum milletlerin de ışığı olmuştur. Hasta adam olarak tanımlanan bir devletin çöküşü sürecinde bir ulusun küllerinden yeniden doğuşu, azim, kararlılık ve fedakarlık ile sürdürülen kurtuluş savaşı sonucunda tüm dünyaya 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtuluşu ile müjdelenmiştir. Bu süreçte sadece düşmanla değil yoklukla da savaşan bir milletin bağımsızlığa olan inancı İzmir’in kurtuluşu ile birlikte İzmir’e ve İzmirlilere de Cumhuriyete sahip çıkma ve bağımsızlığını her seferinde haykırma karakterini hediye etmiştir. 9 Eylül kurtuluşun beşiği, kutlu olsun” dedi.

“DEMOKRASİ VE ADALET MÜCADELEMİZE YILMADAN DEVAM EDECEĞİZ”

Her yıl olduğu gibi 9 Eylül’ün 96’ıncı yılını da coşku ve heyecan ile kutlayacaklarını ifade eden Sındır, “1922 yılının 9 Eylül’ünün verdiği heyecandan bugün de bir şey kaybetmedik. Bu kutlu günün onuru ile bağımsızlığımızı sonsuza kadar sürdürmek ve milletimizi esenliğe kavuşturmak için yılmadan mücadele edeceğiz. Kurucu önderimizin izinden sapmaksızın, milletimizden ve tarihimizden aldığımız güç ile demokrasi ve adalet mücadelemize yılmadan devam edeceğiz. Sevgi ve hoşgörü temelli kardeşliği ve cumhuriyetimizin değerlerini çocuklarımıza bir bayrak gibi devredeceğiz” dedi.

“CHP MİLLETİMİZİN YEGANE GÜVENCESİDİR”

Açıklamasında CHP’nin kuruluşunun 95. Yılına da değinen Sındır, “Kuvayi Milliye’nin devamı olan partimiz, bir asra yakın tarihi ile çağdaşlığın, devrimlerin ve demokrasinin mimarı olmuştur. Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerini belirlemekle kalmayıp bunları yaşatama ve yüceltme mücadelesi de veren yegane partidir. Bu değerlerden uzaklaşıldığı ve hatta yok edilmeye çalışıldığı son yıllarda, yine herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partisi dimdik ayaktadır. Partimizin varlığı, anlayışı ve örgütlü gücü; laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlılığı, milletimizin yegane güvencesidir” dedi.