Demirtaş: Yargı önünde hesap verecekler

Çözüm sürecindeki 2013 Nevruz'un yaptığı konuşmalar nedeniyle HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'a 4 yıl 8 ay, HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Demirtaş'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1- Yasa dışı ve hukuka aykırı bir sözde yargılama sonucunda bizi cezalandırdıklarını zanneden mahkeme heyeti üyeleri hakkında hem HSK'ye hem de Cumhuriyet Savcılığına, "yargı yetkisini ve görevini kötüye kullanmaktan" suç duyurusunda bulunacağız.

2- Etkili bir soruşturma, bugün itibarıyla yapılmayabilir ama bir gün hukuk işlemeye başladığında bunlar da, bunları yönlendiren siyasiler de yargı önünde hesap vereceklerdir.

3- Hukuk mücadelemiz kesintisiz devam edecek, bu defter öyle kolay kapanmayacaktır. "Ben yaptım oldu. Bitti." diyenler hep yanıldılar, yine yanılacaklar.