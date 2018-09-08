Eski bakan oğlunu evlendirdi

Başbakan eski yardımcısı ve Sağlık eski Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed Akdağ, Gülşah İstif ile dünyaevine girdi.

Gebze Hünkar Çayırı’nda düzenlenen düğün törenine TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve çok sayıda AK Partili vekil de katıldı. Tören için davetlilere üzerinde at ve otağ resmi bulunan davetiyeler gönderilmişti. Davetiyede, konuklara düğünle ilgili şu bilgiler verilmişti:

“13. Yüzyıl Kayı Boyu döneminden ilham alarak düzenlediğimiz oba düğünümüz çayırda, açık havada ve şenlikler eşliğinde yapılacak. Çadırlarda, yer minderlerinde ve alçak iskemlelerde oturacağız. At binip ok atacağız. Rahat kıyafetler tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Arzu eden misafirlerimiz döneme uygun kıyafetlerle de katılabilirler.”