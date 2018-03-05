CHP'li Ağbaba: Güfte Saray'dan, beste Yavuz'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MESAM’a kayyum atanmasını sert sözlerle eleştirerek “Gün geçtikçe “yavuzlaşan” iktidar kendisine ‘yavuz’ bir kayyum bulmuş” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği'nde (MESAM) mevcut yönetim kuruluna işten el çektirilip, yeni yönetim kurulu atanmasını sert sözlerle eleştirdi.

GÜFTE SARAY’DAN, BESTE YAVUZ’DAN

MESAM’ın sanatçıların örgütlü gücü olduğunu belirten Ağbaba, “Dünyanın hiçbir yerinde halk için sanat yapanlar, iktidarın emir eri olmazlar. Şayet bir iktidar, türkülerden, şiirden, sinemadan, resimden, sanattan korkmaya başlamışsa biliniz ki o iktidarın sonu gelmiş demektir. Devletin televizyonunda yasak listesi yayınlatarak halkın türkülerine sansür koyan zihniyet, sanatçıların örgütünü de birilerini getirdiği gibi “uyumlu” hale getirmek istemektedir. Bundan böyle MESAM, güftesini Saray’ın, bestesini Yavuz Bingöl’ün yapacağı bir döneme girmiştir.

MESAM’A SARAY DARBESİ

Ağbaba, “Kendi gibi düşünmeyen belediyelere, gazetelere, televizyonlara, radyolara kayyum atadıklarını gördük. Kayyum düzeni artık meslek odalarına da uzanmış durumda. AKP’nin amacı, OHAL altında tüm Türkiye’yi tek tipe sokarak kendisine her alanda biat eden kurumlar yaratmaktır. Bunun en son örneği de, hedef tahtasına oturtulan, kula kulluk edenler tarafından “Aleviler ele geçirdi” denerek hedef gösterilen MESAM oldu. Hiçbir gücün bugüne kadar kalıba sokamadığı sanatı, kayyumla ve sansürle ele geçirebileceğini zannedenler bugün MESAM’a Saray darbesi yapmıştır. Mart ayında yapılacak olağan seçimi zorla 3 ay erteleterek kayyumla olağanüstü seçim dayatan iktidar, sandık iradesini gasp etmiştir.

YANDAŞ DEĞİL UYUMLUYMUŞ

Ağbaba, açıklamasının devamında “MESAM’a atanan kayyumun başına saray sofralarının değişmez konuğu, Cumhurbaşkanının elini sıkabilmek için büyük mücadeleler veren, ‘yandaş değilim, uyumluyum’ diyen Yavuz Bingöl’ün atanması dikkat çekicidir. Gün geçtikçe “yavuzlaşan” anlayış kayyum için kendisine “yavuz” bir kayyum bulmuştur. Kızına TRT’de, kendisine MESAM’da yer açan Yavuz Bingöl, uyumdan kastının ne olduğu apaçık ortaya koymuştur. Menfaati için güfte, Sarayı için beste yapanlar sanatın ve sanatçının hakkını koruyamazlar.” ifadelerini kullandı.