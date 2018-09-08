Tahran zirvesinde dikkat çeken detay

İran'ın başkenti Tahran'da dün Suriye krizini görüşmek üzere, Astana sürecinin üç garantör ülkesinin devlet başkanları bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin basına açık toplantısına İdlib krizi damga vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib’teki operasyonun durdurularak ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söylerken, Rus lideri Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bu çağrıya karşı çıktı.

Tüm dünya kamuoyunun önünde liderler arasında bu tartışma sürerken, devlet liderlerinin yanında oturan isimler de dikkat çekti. Gündemin Suriye’de devam eden çatışmalar olması nedeniyle, Rusya Devlet Başkanı Putin’in sağ yanında Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sol yanında ise Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu oturuyor. Heyetin devamı ise arka sırada görülüyor.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin sağ yanında da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sol yanında ise İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Mahmud Vaizi oturuyor. Mahmud Vaizi, daha önce Türkiye’ye ziyaretlerde bulunmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmüştü. İran heyetinin devamı da arka sırada görülüyor.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağ yanında da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu oturuyor. Ancak Erdoğan’ın sol yanında, Hazine ve Maliye Bakanı, Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın oturması dikkat çekti. Dünya kamuoyu önünde İdlib’deki savaş tartışılırken, eski Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arka sırada oturdu.