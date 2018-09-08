Mehmet Şimşek'ten yeni parti iddiasına yanıt

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski danışmanı Ahmet takan'ın "Davutoğlu, Babacan ve Şimşek yeni parti kuracak" iddiasına Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Gül, o isimlerle yeni parti mi kuruyor?

Abdullah Gül'ün eski danışmanı olan Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, bugünkü köşe yazısında "Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek'in yeni bir merkez parti kurmak için hazırlık içinde olduğunu" iddia etmişti. Takan yazısında, "Görüşmeler yapıyorlarmış. Acele etmiyorlarmış. Partinin resmi kuruluş tarihi olarak yerel seçimler sonrasını gösteriyorlarmış. Parti kurulduktan sonra 'ana muhalefet olacak' iddiasıyla..." ifadelerini kullanmıştı. Eski Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaları yalandı. Şimşek "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunarım." dedi.