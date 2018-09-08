CHP'li isim, Eyüp Sultan'dan adaylığını açıkladı

2009-2014 yılları arasında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Eyüp Belediyesi Meclis Üyeliği yapan CHP'li Hasan Fazıl Afacan, Eyüp Sultan Belediye Başkan adaylığını açıkladı.

HASAN FAZIL AFACAN KİMDİR?

Hasan Fazıl Afacan doğa ve çevre mücadelelerinin özellikle de Kuzey ormanlarının talanına karşı verilen mücadelesinin ön saflarında yer aldı.

1955 Mersin Anamur doğumlu olan Hasan Fazıl Afacan, 58 yıldır İstanbul’da yaşıyor. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Afacan, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri bölümünde yüksek lisansını yapmaktadır. Ekonomi, Doğa ve Çevrenin korunması alanında birçok sempozyumda bildirileri olan Hasan Fazıl Afacan, aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası Meslek Komite Başkanlığı yapmış bir iş insanıdır.