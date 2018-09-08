CHP'li eski vekillerden partilerine öneri

CHP'nin 24, 25 ve 26. Dönem'de görev alan yirmi milletvekili seçimlere ilişkin bir bildiri yayımladı.



Partinin kuruluşunun 95. yıldönümünü de kutlayan CHP'li vekillerin önerileri ve görüşleri şöyle:

GÜVENOYU VE ÖNSEÇİM ŞART

Yarın 9 Eylül. Dolayısıyla 95 yıllık partimizin seneyi devriyesi. 95 yıllık geçmişe saygı emperyalizme karşı duruşumuza ve misyonumuza sahip çıkmak adına ve geleceğimizi umutla kurmak için aşağıdaki düşüncelerimizi kamuoyu ve partili yoldaşlarımızla paylaşıyoruz.



Önümüzdeki Yerel seçimler yeni bir siyaset anlayışının ve yurtsever bir demokrasi mücadelesinin başlatılması için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Umudunu ve güvenini yitirmiş olan, demokrasiye, Atatürk İlke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyete inanan geniş halk kitlelerinin öncelikli beklentisi güven ve başarıya olan inancın yeniden tesis edilmesidir.

Yerel seçimlerde aday belirleme yetkisi, kendi parti tabanının güvenini kaybetmiş bir CHP Genel başkanına ve önceki dönem ve bu dönem MYK üyelerinin insiyatifine bırakılamaz.

Adaylar mevcut yönetimce belirlendiği takdirde Yerel seçimlerin yeni bir hayal kırıklığına yol açması ve seçmenin protestosuna veya boykotuna maruz kalması kuvvetle muhtemeldir.

Özellikle CHP’ye oy veren seçmen ve partililer sandığa gitmek istemediklerini ve oy vermeyeceklerini dillendirmekten kaçınmamaktadır.



Bu nedenler ve gerekçelerle;

CHP ve yönetimi, tarihsel sorumluluğunu yerine getirerek , 24 haziran seçim sonuçlarını değerlendirmek , seçmenlerinin ve parti tabanının güveni ve desteğini almak için , Genel Başkanın çağrısıyla bir GÜVENOYU KURULTAYI’nı derhal toplamalıdır.

Partinin, umudu ve inancı kırılmış seçmenle bağını tekrar kurabilmesi için Yerel seçimlerde partinin adayları hem belediye başkanı hem belediye meclis üyesi hemde il genel meclisi üyesi adayları kayıtsız ve şartsız olarak hakim huzurunda parti üyeleriyle yapılacak önseçimle belirlenmelidir. Adayların halkla bütünleşmesi, halkın desteğini alabilmesi ve toplumda adayların ve partinin heyecan yaratabilmesinin tek ve mutlak koşulu önseçimdir. Önseçimden çeşitli gerekçelerle kaçmak, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açacaktır.

GÜVENOYU alınmaz ve Önseçim yapılmaz ise yerel seçimlerdeki sonuçların tüm sorumluluğu Parti yönetimine ait olacaktır.

CHP örgütünün kantarında her zaman başarısını kanıtlayıp bunu gururla ve onurla taşıyan , her şartta halkın arasında olarak partimizin ilkelerini sonuna kadar savunan bizler , Cumhuriyete ve Demokrasiye olan inancımız gereği, ülkenin CHP’ye olan ihtiyacını da gözeterek yapılacak yanlışlardan dönülmesi için bu tarihsel uyarıyı yapmayı bir borç bildik.

9 Eylül Kuruluş günümüz kutlu olsun.



Metin Lütfi BAYDAR - 24, 25 ve 26.Dönem CHP Aydın Milletvekili

Bülent BEKTAŞOĞLU - 25 ve 26. Dönem CHP Giresun Milletvekili

Tur Yıldız BİÇER - 25 ve 26. Dönem CHP Manisa Milletvekili

M. Hüsnü BOZKURT - 25 ve 26. Dönem CHP Konya Milletvekili

Mevlüd DUDU - 24, 25 ve 26. Dönem CHP Hatay Milletvekili

Namık HAVUTÇA - 24, 25 ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili

Niyazi Nefi KARA- 25 ve 26. Dönem Antalya Milletvekili

Emre KÖPRÜLÜ - 24, 25 ve 26. Dönem Tekirdağ Milletvekili

Mazlum NURLU - 25 ve 26. Dönem Manisa Milletvekili



Bülent ÖZ - 25 ve 26 .Dönem Çanakkale Milletvekili

Ali ÖZCAN- 25 ve 26. Dönem CHP İstanbul Milletvekili

İbrahim ÖZDİŞ- 19, 25 ve 26. Dönem CHP Adana Milletvekili

D. Fikri SAĞLAR Eski Kültür ve Devlet Bakanı- 17,18,19,20,25 ve 26 Dönem Mersin Milletvekili

Şerafettin TURPÇU - 25 ve 26. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili

Mehmet TÜM- 25 ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili

Elif Doğan TÜRKMEN - 25 ve 26. Dönem Adana Milletvekili

Akın ÜSTÜNDAĞ - 25 ve 26. Dönem CHP Muğla Milletvekili

Gaye USLUER - 25 ve 26. Dönem CHP Eskişehir Milletvekili

Muhammed Rıza YALÇINKAYA - 23,24,25,26. Dönem CHP Bartın Milletvekili

Necati YILMAZ- 25 ve 26. Dönem CHP Ankara Milletvekili