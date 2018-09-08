Gündemi sarsan çarpıcı iddia! Haber gerçek ise...

Suriye’de yaşanan savaş ortamında tüm dikkatler İdlib’e çevrilmişken, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, gözden kaçırılmaya çalışılan ÖSO militanlarına vatandaşlık ve daire veriliyor iddialarını Meclis gündemine taşıdı.



Reuters Haber Ajansı’nın Suriye’de ÖSO militanları ve aileleriyle yaptığı röportajın servis edilmesiyle ortaya çıkan iddialar üzerine İYİ Parti Basın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, TBMM Başkanlığı’na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Parmak izi karşılığında vatandaşlık, maaş ve sıfır daire

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, “Sadece bir bölümünü Meclis gündemine taşıdığımız iddialar, Türkiye’yi uluslararası hukuk önünde zor duruma düşürecek kadar vahimdir. Bahse konu haberde militanların ölmesi halinde ailelerine şehit maaşı bağlandığı, vatandaşlık verildiği ve Türkiye topraklarında ev hediye edildiğine yer verilmiştir. Bunun gerçek olmadığına inanmak istiyoruz” dedi.

Milletimiz ekonomik krizin altında ezilirken ÖSO’ya servet dağıtılıyor

İYİ Parti Basın ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, “Türkiye’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra adeta şahlanacağını iddia edenlerin ekonominin bu hale geleceğinden kuşkusuz haberleri vardı. Döviz kurunda yaşanan korkunç artış, sanayide üretimin kritik düşme sinyalleri vermesi, özel sektörde iflasların ve konkordatoların artması, tarımsal üretimde çok fazla gerilemeler görülmesi ve halkımızın çok ağır bir hayat pahalılığının altında ezilmeye başlaması ÖSO militan ve ailelerine yapıldığı iddia edilen bu yardımları ağır bir ahlaki, hukuki ve siyasi mesele haline getirmiştir. Cumhurbaşkanlığı iktidarı bundan ötürü Türk Milletine ikna edici açıklama yapmak ve onu aydınlatmakla mükelleftir” açıklamasında bulundu.

TÜRKLERDEN AYRICALIKLI YAŞIYORLAR

Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün Türklerden daha ayrıcalıklı olduğunu dile getiren Çıray, sözlerine şöyle devam etti; “İktidar sürekli olarak dört milyon Suriyeli mülteciye 35 milyar dolar harcandığını belirtmektedir. Başlıca kaynağı Türk Milletinin ödediği ağır vergiler olan bu muazzam meblağın yanı sıra medyaya sürekli mültecilerin kayıt dışı faaliyet içinde bulundukları 15 binden fazla şirket, vermedikleri vergiler, ücretsiz sağlık hizmetleri, fert başına yapılan maddi yardımlara ilişkin haberler kamuoyunun önüne gelmektedir. Bu kadar ayrıcalık tanınan sığınmacıların bir bölümü, Türkiye’den Türklerden daha iyi koşullara sahiptir. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.”

Türkiye’nin bu tutumu mutlaka istismar edilecektir

Aytun Çıray, açıklamasının devamında; “Şimdi bütün bunlar yetmezmiş gibi uluslararası medyaya Suriye hükümeti muhalifi militan ve ailelerine yardım yapıldığı haberleri düşmüştür. Haberlerin içeriği doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir. Çünkü yegâne amaçları bölgeyi kendi stratejik amaçları doğrultusunda paylaşmak olan süper güçlerin bunu istismar etmeleri kaçınılmazdır” dedi.

TBMM’DE KRİTİK SORULAR

Hükümetin, Türk Milletine açıklama borçlu olduğunu belirten İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, “TBMM Başkanlığı vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat OKTAY ve Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR’ın bu soruları cevaplandırmaları milletimize karşı sorumluklarının gereğidir. Her iki ismi de bu sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyorum” dedi.

İşte Çıray’ın yazılı soru önergesiyle cevaplandırılmasını istediği sorular:

1 – Medyada iddia edildiği gibi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) militanlarına Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiş midir? Medyadaki iddia doğru ise kaç ÖSO militanın ve ailesine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilmiştir?

2 – ÖSO militanlarının eğitim, donanım, ikmal ve iaşeleri için ne kadar para harcanmıştır?

3 – ÖSO militanlarına bugüne kadar maaş ve sosyal güvence (SGK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR vs.) imkânı sağlanmış mıdır? Sağlandıysa bu tutar ne kadar TL’dir?

4 – ÖSO militanları sağlık hizmetlerinden faydalanmış mıdır? Faydalandılarsa hizmetlerin tutarı güncel rakamlarla kaç TL’dir?

5 – ÖSO militanları veya ailelerinin ikamesi için konut kiralanmış ya da satın alınmış mıdır? Şayet bu imkânlardan herhangi birisi sağlandıysa kaç adet konut sağlanmış ve bunun güncel rakamlarla devlet hazinesine olan maliyeti kaç TL’dir?



İşte iddiaların yer aldığı o haber:

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-usa-chemical/u-s-has-seen-evidence-of-syria-preparing-chemical-weapons-in-idlib-envoy-idUSKCN1LM365