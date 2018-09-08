Deniz Baykal: Berberoğlu, serbest bırakılmalı

Silivri Cezaevi’nde 15 aydır tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun eşi Oya Berberoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekili Deniz Baykal ve Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile görüştü.

Kılıçdaroğlu’nu ve Malkoç’u makamında, Baykal’ı ise GATA’da ziyaret eden Oya Berberoğlu, görüşmelerin detaylarını Birgün'den Yağmur Öztürk'e aktardı.

Berberoğlu, Malkoç’u ziyaret etmesine ilişkin, “Şeref Bey, sorunların çözümünde bir anlamda hakem diyebiliriz. Halkın avukatı görevini üstlenmiş oluyor. Aynı zamanda bir hukukçu da olduğu için ben kendi sorunumu anlatmak, fikirlerini almak istedim. Benim için çok yararlı bir görüşme oldu” dedi.

‘Bağımsız yargı desteklenmeli’

Ankara’dayken Kılıçdaroğlu’na da nezaket ziyareti yaptığını anlatan Berberoğlu, “O da güzel geçti. Bağımsız bir yargı için iktidarıyla muhalefetiyle dayanışarak, kardeşçe, anlayışla yargının üzerinden el çekildiğinin hissettirilmesi gerekiyor. Biz tam bağımsız yargının tarafındayız diyerek yargıyı rahatlatmaları gerekiyor” dedi.

Oya Berberoğlu, GATA’da ziyaret ettiği Deniz Baykal’la, iç ve dış politika üzerine sohbet ettiklerini ifade etti, Baykal’ın şu sözleri söylediğini belirtti: “Anayasa çok açık, Enis’in derhal serbest bırakılması gerekiyor.”

Yargıtay 17. Ceza Dairesine yapılan itirazın da yakın zamanda sonuçlanacağını belirten Berberoğlu, “Daha önce 16. Daire’ye dokunulmazlık hakkının verilmesi için itiraz etmiştik. Reddedilmişti. Biz de ikinci kez itiraz ettik” şeklinde konuştu. Oya Berberoğlu, 17. Daire’den umutlu olduğunu da sözlerine ekledi.