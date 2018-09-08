AKP'den MHP’ye karşı hamle

TBMM İçtüzüğü’nde değişiklik için çalışmalarını sürdüren AKP, ‘anayasaya uyum’ gerekçesiyle hem muhalefetin sesini daha da kısmak hem de komisyonlarda ‘kıl payı’ yakaladığı çoğunluğu kaybetmemek ve sürekli MHP’nin desteğine mecbur kalmamak için önleyici düzenlemeler getirmeyi düşünüyor.

Değişiklikler üzerinde çalışan komisyonun hazırladığı taslağa son şeklini Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, planlanan düzenlemeler şöyle:

-Grup önerilerine sınırlama: AKP, siyasi partilerin grup önerisi verme sayısını haftada bir günle sınırlandırma seçeneği üzerinde duruyor. Ancak bu düzenlemenin içtüzüğün TBMM’den geçmesini zorlaştıracağı için gündeme getirilmeyebileceği de dile getiriliyor.

-Komisyonların sayısı: İhtisas komisyonlarının sayısının ne olacağı konusunda iki görüş bulunuyor. 17 olan komisyon sayısının bakanlıklardaki birleştirme ve isim değişiklikliği dikkate alınarak adlarının değiştirilmesi, ancak sayının aynı kalması ilk seçenek olarak değerlendirilirken; komisyon sayısının 9’a düşürülmesi de ikinci seçenek olarak düşünülüyor. Ancak her iki seçenekte de Başkanlık Divanı’nın önerisi üzerine genel kurulun kararıyla komisyonlar kurulabilmesi öngörülüyor.

-Komisyonlara yedek üye : 26 üyeli ihtisas komisyonlarında 13 üyesi bulunan AKP , sıkıntı yaşamamak ve MHP’nin desteğine mecbur kalmamak için komisyonlara yedek üyelik üzerinde duruyor. Tartışılan modele göre, siyasi partiler komisyonlarda asıl üyelerin yarısı kadar da yedek üye belirleyecek. Yedek üyeler, asıl üyelerin yerine birinci sıradan başlamak üzere komisyon toplantılarına katılabilecek.

-Komisyonlara süre sınırı: AKP, komisyondaki konuşma sürelerine de sınırlama getirmek istiyor. Buna göre, konuşma süresi yasa önerisinin tümü üzerinde siyasi parti grupları, teklif sahibi, yürütme temsilcisi için 20, komisyon üyeleri için 10 dakika olacak. Önerinin maddelerinde ise bu süre yarısı kadar uygulanacak.

-Muhalefet şerhlerine iade: TBMM Genel Kurulu’nda başkanın ‘kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi temiz bir dille konuşmaya davet etmesi, başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa gereken düzeltmelerin yapılması için o yazı veya önergeyi sahibine geri vermesi” yetkisi, komisyon başkanlarına da verilecek. Komisyon başkanı, komisyon raporları ile rapora eklenen şerh ve ek görüş içeriğindeki yazıları kaba ve yaralayıcı söz gerekçesiyle iade edebilecek.