Ahmet Hakan: Hazmedemiyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas'ın Suriye hakkında "özeleştiri"ye varan ifadelerine atıfta bulunarak hazımsızlığından bahsetti.

Hakan, "Yanlış ve hatalı olduğunu Mehmet Barlas’ların, hatta sokaktaki minnacık çocukların bile görüp kabul ettiği Suriye politikasında hâlâ ısrar ediyor oluşumuzu 10 tablet Meteospasmyl tüketsem de hazmedemiyorum" diye yazdı.

Barlas, Suriye politikası hakkında Ankara'yı suçlayan ifadeler kullanmıştı. Kamuoyunda "Özeleştiri yapıyor" yorumlarına neden olmuştu.

Hakan'ın "Bize bunlarla gel Mevlüt Başkan" başlığıyla (8 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Tarım için bu denli elverişli bir memlekette yaşadığımız halde tarım ürünlerini ithal etmek durumunda kalmamızı...

10 şişe soda içsem de...

HAZMEDEMİYORUM.

Hayvancılıkta dünyada bir numara olacak imkânlara sahip olduğumuz halde ta Güney Amerikalardan gemilerle hayvan ithal etmemizi...

Kutu kutu mide hapları yutsam da...

HAZMEDEMİYORUM.

En zeki, en eğitimli, en buluşçu, en parlak, en iyi yetişmiş insanlarımızı, memleketimizin bunca ihtiyacı varken yurtdışına kaptırmamızı...

Kendimi hazım şuruplarına vursam da...

HAZMEDEMİYORUM.

Paranın bol olduğu dönemlerde elimize geçen parayı üretime değil de betona yatırmış olmamızı...

Kızılay maden sularını lıkır lıkır içsem de...

HAZMEDEMİYORUM.

Yanlış ve hatalı olduğunu Mehmet Barlas’ların, hatta sokaktaki minnacık çocukların bile görüp kabul ettiği Suriye politikasında hâlâ ısrar ediyor oluşumuzu...

10 tablet Meteospasmyl tüketsem de...

HAZMEDEMİYORUM.

Barlas'tan tarihi çark: 'Hesap edemedik'