Erdoğan'ın seçimdeki en büyük projesi Yalçın Küçük'ün çıktı

Odatv - Türkiye 24 Haziran seçimlerini geride bırakırken bir şeyi halen tartışıyor. O da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olarak açıkladığı “Millet Kıraathanesi” projesi.

Fakat bu projenin aynısını Yalçın Küçük’ün 1999’da “Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar” isimli kitaplarında kitabında önerdiği ortaya çıktı.

Yalçın Küçük kitapta, “Her kentte yoksul üniversite öğrencisinin,genç memurun,alışverişe çıkmış yorgun ev kadınının bir uğrayıp bütün gazeteleri, dergileri okuyabileceği,tavla oynamayacağı, satranç oynayacağı,bira içmeyeceği, çay ve ıhlamur içeceği kıraathaneler yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Bu durumu sosyal medyada paylaşan gazeteci Toygun Atilla, “AK Parti’nin son seçimlerdeki kıraathane projesinin neredeyse aynısını Yalçın Küçük, 1989’da yayınlanan ‘Ermeni Rahiple Mektuplaşmalar’ adlı kitabında yazmış” diyerek paylaştı.

İşte o kitap:





