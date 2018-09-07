Ahmet Akın: Aydınlık Türkiye'yi CHP inşa edecek

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın, 9 Eylül CHP’nin 95. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada “Türkiye, zor bir süreçten geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi zor günlerin partisidir. CHP halkın umududur” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP’nin tarih boyunca demokrasi ve özgürlük mücadelesi vermiş bir parti geleneği bulunduğunu, Türkiye’nin çok zor bir dönemden geçerken halkın her zamankinden daha çok Cumhuriyet Halk Partisi’ne ihtiyacı bulunduğunu söyledi. Akın, şunları ifade etti:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eşsiz eseri olan demokratik, bağımsız, laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan Cumhuriyet Halk Partimiz 95 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi, Kurtuluş Savaşı'nın zor şartları altında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri’nde temelleri atılmış, Cumhuriyetin kurulmasında ve sonrasında çok partili yaşama geçişte büyük gayret sarf etmiş bir parti olarak bizleri bugün de gururlandırmaktadır.

Cumhuriyeti ve temel ilkelerini bu güne kadar koruyan, aynı zamanda çağdaşlaşmanın tek adresi olan Partimiz, demokrasiye geçiş sürecinde, baskıcı ve karanlık günlerin aşılmasında itici güç olmuştur. Demokrasinin savunucuları olan bizler, her zaman ve her koşulda aydınlık bir Türkiye inşa edene kadar çalışmaya yorulmadan devam edeceğiz.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yılmaz bir neferi; bağımsızlık, özgürlük ve laik cumhuriyetin koruyucusu olarak mücadelemize devam etmekteki kararlılığımızı inançla hep birlikte sürdüreceğimize yürekten inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, Kurucumuz ve Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, yol arkadaşlarını ve Genel Başkanlarımızdan üyelerimize kadar CHP’ye emek veren tüm partililerimizi şükranla anıyor, mücadele arkadaşlarımı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.”