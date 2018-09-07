MHP'den 30 büyükşehir için ittifak sinyali!

"30 büyükşehirde Cumhur İttifakına gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, 2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde 30 büyükşehirde ittifak yapılacağının sinyalini verdi. Yıldırım, “Önümüzdeki seçimlerde, başta belirttiğim gibi, 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı'na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kızılcahamam Kültür Sanat ve Su Festivali’nin Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, 7 ay sonra yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatarak "Milliyetçi Hareket Partisi olarak başta Ankara İstanbul ve İzmir olmak üzere Türkiye'mizde bulunan 30 tane büyük şehrin, seçimlerinin mevcut da seçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin aleyhine tezahür edebilecek olan bir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz ve bunun mücadelesini vereceğiz" dedi.

HADEP'in kapatıldığını unutan Milletvekili Yaşar Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunun manası nedir; FETÖ’ye, PKK’ya, PYD'ye, HADEP'e ve bunun yancılarına, bunların işbirlikçilerine, onlarla beraber hareket eden siyasi partilere, Türkiye’nin bekası konusunda taviz vermeyeceğiz. Önümüzdeki seçimlerde başta belirttiğim gibi 30 büyükşehirde Cumhur İttifakına gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız. Niyetimiz budur, mücadelemiz budur. Niyet hayır akıbet hayırdır."