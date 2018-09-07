7 Eylül 2018 19:32

Demirtaş'tan hapis cezası kararı sonrası ilk tweet

Demirtaş'tan hapis cezası kararı sonrası ilk tweet
Selahattin Demirtaş hakkında verilen a 4 yıl 8 ay hapis cezası kararı sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı.
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Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 26. Dönem Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in yargılandığı davada karar çıktı.

HDP'li Demirtaş'a ve Önder'e hapis cezası HDP'li Demirtaş'a ve Önder'e hapis cezası

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay Sırrı Süreyya Önder'e 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Selahattin Demirtaş, mahkemenin verdiği hapis cezası kararı sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada,"Siyasetin/hükümetin vesayeti altında itibarı sıfırlanmış yargının hukuk dışı kararları bize tek bir geri adım attıramaz. Faşizme ancak alçaklar hizmet eder. Biz faşizme karşı direnmeye, büyük bir moral ve coşkuyla dik durmaya devam edeceğiz" dedi.

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