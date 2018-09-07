7 Eylül 2018 18:22

Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü

Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.

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