Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
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7 Eylül 2018 18:22
Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini Hamaney ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüştü.
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