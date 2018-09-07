AKP'li belediye başkanı valiyi de geçti!

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya’nın son dönemde abartılı harcamalarla gündeme geldiğini belirterek önce valinin 60 bin TL tutarında, kullandığı aracına deri koltuklar yaptırarak VIP araca dönüştürmesini, ardından Kütahya Belediyesi’nin 7.5 milyon TL’lik mobilya alarak gerçekleştirdiği ihalenin akla ziyan olduğunu söyledi.

Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı’nın 7.5 milyon TL tutarında mobilya alarak validen daha hızlı çıktığını belirterek şöyle dedi:

“Valiye haksızlık etmişler. Belediye Başkanı daha hızlı çıktı. İtibarda tasarruf olmaz dediler. İtibar tavan, yatak dâhil. Tasarruf halk için. Kemer sıkmaya devam. Bir Belediye Başkanı düşünün ki 7.5 milyon TL tutarında sayısız mobilya alıyor. Buradan başta Kütahyalı vatandaşlarım olmak üzere herkesin bu gerçeği görmesini ve hükümetin ve belediyelerinin halka tasarruftan bahsederken nasıl kendilerinin şatafat içerisinde yaşam sürdüğünü görmesini istiyorum.”





