CHP’li Tekin’den tutuklu gazeteci Öztürk’e ziyaret

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yandaş medyanın başlattığı karalama kampanyası sonrası gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve 79 gündür cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Ece Sevim Öztürk‘ü ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi önünde basın açıklamasında bulunan CHP’li Tekin, gazeteci Öztürk’ün moralinin yüksek olduğunu ve kendisini çok iyi bulduğunu söyledi.

“SADECE HABER YAPTIĞI İÇİN TUTSAK OLMASI KABUL EDİLEMEZ”

”Maalesef Türkiye’de birçok gazeteci sadece objektif habercilikten dolayı tutuklu, gözaltında. Ece bizim yıllardır tanıdığımız çocuğumuz, ideolojik yapısını kişiliğini biliyoruz. Sadece bir haberden kaynaklı tutsak olması kabul edilemez.’‘ diyen CHP’li Tekin, ”Her şeye rağmen önümüzdeki duruşmada özgürlüğüne kavuşacağına inanıyorum. Ece’yi çok iyi ve çok moralli buldum. Bu tür hallerde çok kitap okunur, Ece kendisini kitaba vurmuş. Hepinize çok selamları var.” ifadelerini kullandı.

Tek taleplerinin ”adaletin işlenmesi” ve ”adil yargılanma” olduğunu kaydeden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin şunları kaydetti:

“12 Eylül dönemini yaşayanlar iyi bilir.Kim kimi sevmiyorsa komünist diye suçlanırdı. Şimdiki moda bu. Ece’nin bırakın FETÖ’yü herhangi bir cemaatle, yasa dışı örgütle ilişkisinin olamayacağını herkes bilir. Bizim tek talebimiz, Ece’nin de CHP’nin de adalet işlesin, adil yargılanma yapılsın, başka hiçbir talebimiz yok”

EŞİ ŞAHİN ÖZTÜRK: ‘ECE İLK DEĞİL, BU GİDİŞLE SON DA OLMAYACAK’

Gazeteci Ece Sevim Öztürk‘ün eşi Reşat Şahin Öztürk, ziyaretinden dolayı CHP’li Tekin’e teşekkür etti. 1 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşmayla ilgili Şahin Öztürk, ”1 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde 37. Ağır Ceza’da ilk duruşması olacak. Türkiye adaleti gerekeni yapacaktır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Öztürk şöyle konuştu;

”Sayın Gürsel Tekin‘e çok teşekkür ederim, kendisi bizim abimiz, dostumuzdur. Ece’nin durumu Türkiye’de ilk değil ve bu gidişle son da olmayacak gibi duruyor. 1 Kasım’da Çağlayan Adliyesi’nde 37. Ağır Ceza’da ilk duruşması olacak. Türkiye adaleti gerekeni yapacaktır. Sayın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştük, kendisinin de Ece’ye selamları vardı. Kendisine çok teşekkür ediyorum.

Türkiye’de son dönemde bir moda başladı, bir cadı avı gibi… Herkes herkesi FETÖ’cü ilan ediyor. Biz 25 yıldır CHP’de hak arama mücadelesinde omuz vermiş biz aileyiz. Kökümüz bu parti, kökümüz bu Mustafa Kemal. Eğer birileri gerçekten FETÖ’cü arıyorsa iktidar partisine bakarsa iyi olur diye düşünüyorum.”