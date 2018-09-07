15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

DHA/ Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan, 15 dakika aralıksız süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın- Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. Bartın Belediyesi ve Karayolları ekipleri su birikintilerinin olduğu yollarda tahliye çalışması yaptı. Meteoroloji'nin verilerine göre metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.