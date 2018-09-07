7 Eylül 2018 14:37

15 dakikalık sağanak yolları göle çevirdi

Bartın'da, sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
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DHA/ Kent merkezinde sabah saatlerinde etkili olan, 15 dakika aralıksız süren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Rögarların taşması nedeniyle Bartın- Zonguldak, Bartın-Karabük yolu Çaydüzü Mahallesi'nde araçlar güçlükle ilerledi. Bartın Belediyesi ve Karayolları ekipleri su birikintilerinin olduğu yollarda tahliye çalışması yaptı. Meteoroloji'nin verilerine göre metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

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