CHP'den yerel seçim açıklaması!

CHP'li Torun'un konuşmasından satır başları şöyle:
-Artık seçmenin karşısına nasıl çıkacaklar bilmiyorum.
-Ülkeyi malesef kötü yönettiniz.
-Benden olanlar olmayanlar diye vatandaşlar ayrılmıştır. Biz artık kentlerimizi ortak akıl ve anlayışla yöneteceğiz
-AKP Genel Başkanı gönül belediyeciliğinden bahsediyor. Siz çok gönül kırdınız, kalp kırdınız
-Üreten bir ülke olma yolunda umudumuzu hiç kaybetmedik.
(Yerel seçimler nasıl olacak sorusu) Ön seçim yapılacak, merkez yoklaması olacak, anket yapılacak. aday tespitleri o bölgeye göre değişecek.
Şuanda takvim işliyor. Öne çıkan isimleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları paylaşacağız.
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