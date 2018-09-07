7 Eylül 2018 14:30

CHP'den yerel seçim açıklaması!

CHP'den yerel seçim açıklaması!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu.
+ A -

Paylaş

CHP'li Torun'un konuşmasından satır başları şöyle: 

-Artık seçmenin karşısına nasıl çıkacaklar bilmiyorum.

-Ülkeyi malesef kötü yönettiniz.

-Benden olanlar olmayanlar diye vatandaşlar ayrılmıştır. Biz artık kentlerimizi ortak akıl ve anlayışla yöneteceğiz

-AKP Genel Başkanı gönül belediyeciliğinden bahsediyor. Siz çok gönül kırdınız, kalp kırdınız

-Üreten bir ülke olma yolunda umudumuzu hiç kaybetmedik.

(Yerel seçimler nasıl olacak sorusu) Ön seçim yapılacak, merkez yoklaması olacak, anket yapılacak. aday tespitleri o bölgeye göre değişecek. 

Şuanda takvim işliyor. Öne çıkan isimleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları paylaşacağız. 

AYRINTILAR GELİYOR... 

 

Çok Okunanlar

Siyaset