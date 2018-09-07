CHP'den yerel seçim açıklaması!

CHP'li Torun'un konuşmasından satır başları şöyle:

-Artık seçmenin karşısına nasıl çıkacaklar bilmiyorum.

-Ülkeyi malesef kötü yönettiniz.

-Benden olanlar olmayanlar diye vatandaşlar ayrılmıştır. Biz artık kentlerimizi ortak akıl ve anlayışla yöneteceğiz

-AKP Genel Başkanı gönül belediyeciliğinden bahsediyor. Siz çok gönül kırdınız, kalp kırdınız

-Üreten bir ülke olma yolunda umudumuzu hiç kaybetmedik.

(Yerel seçimler nasıl olacak sorusu) Ön seçim yapılacak, merkez yoklaması olacak, anket yapılacak. aday tespitleri o bölgeye göre değişecek.

Şuanda takvim işliyor. Öne çıkan isimleri değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde bunları paylaşacağız.

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