Cumartesi Anneleri'nin yasaklanan sergisi Meclis'te

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Geçtiğimiz yıllarda Ankara, İstanbul, Diyarbakır gibi şehirlerde sergilenen Cumartesi Anneleri'nin "Gözaltında Kayıplar - Cumartesi Anneleri" sergisine bu sene Dünya Barış Günü'nde izin verilmedi.

CHP'Lİ BÜLBÜL, KONUYU MECLİS'E TAŞIDI

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün konuyla ilgili soru önergesi şöyle:

701 haftadır her Cumartesi günü İstanbul’daki Galatasaray Meydanı’nda kaybedilen yakınlarının bulunması için oturma eylemi yapan Cumartesi Annelerinin eylemleri 700. haftasında (25 Ağustos 2018) engellenmiş, kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmış, gözaltına alınmıştı.

Bu olayların hemen ardından Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi’nin (TGBFA) Cumartesi Anneleriyle ilgili hazırladıkları ve Muğla’nın Datça ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı’nda 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde sergilenmesi planlanan fotoğraf sergine izin verilmediği tarafımıza bildirildi. Oysaki 3 sene önce hazırlanan “Gözaltında Kayıplar - Cumartesi Anneleri” isimli kitaptaki fotoğrafların yer aldığı bu sergi daha önce Ankara, İstanbul, Diyarbakır gibi başka illerde sergilenmişti.

Bu kapsamda,

1- Cumartesi Anneleri hakkında Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğrafçılar Atölyesi’nin hazırladığı fotoğraf sergisinin açılmasına hangi gerekçelerle izin verilmemiştir?

2- Sergide yer alan 37 fotoğraf tek tek incelenmiş midir? İncelenen fotoğraflar arasında serginin açılmamasına gerekçe olarak gösterilen fotoğraflar var mıdır? Varsa bu fotoğraflar hangileridir ve neden sakıncalı bulunmuştur?

3 - Yoksa serginin adının “Gözaltında kayıplar-Cumartesi Anneleri” olması serginin yasaklanmasına yeterli mi görülmüştür?