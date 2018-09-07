'Tulumbada su kalmadı...'

Yarkadaş: "Kötü yönetimden kaynaklanan ekonomik kriz hayatın her alanını etkilemeye başladı. 'Yerli malı yurdun malı' sözünün kıymetini daha iyi anlıyoruz."

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, "AKP, tulumbada su bırakmadı. Kriz kendisini her yerde hissettiriyor" dedi ve günlük yaşamı etkileyen örnekleri sıraladı.

Sosyal medya hesabından ekonomik krizin etkilerini paylaşan Yarkadaş şu örnekleri verdi:

"AKP'li Üsküdar Belediyesi, yüzlerce öğrencinin eğitildiği spor okullarını 'Ödenek yok' gerekçesiyle kapattı.

Pazar günü yapılacak olan müsabakalara katılacak öğrenciler ise ortada kaldı.

Belediye, spor hocalarına dört aydır da maaş vermiyor. Yanlış yatırımların ve krizin faturasını çocuklarımıza ödetmeyin!"

ERDOĞAN'DAN RANDEVU İSTEDİLER

Yarkadaş, ailelerin sorunun çözümü için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeye çalıştığını da ekledi.

AİLELER ZOR DURUMDA KALDI

26. Dönem CHP Milletvekili Yarkadaş, AKP'nin ekonomik krize ilişkin aldığı önlemlerden birinin ise engellilere verilen sosyal yardımların üç aylık toplu ödeme yerine aylığa çevrilmesi olduğunu vurguladı. Yarkadaş şunu söyledi:

"Tulumbada su kalmadığı için, sosyal yardımlar artık damla damla akıyor.

Engelli çocuklara üç ayda bir verilen toplu maaşlar, bu aydan itibaren aylığa bölündü. Aileler bugün 1800 TL yerine 745 TL sosyal yardım aldı.

Hükümet bu yeni uygulamayla; hak sahibinin parasını iki ay elinde tutacak ve çarkı çevirmeye çalışacak.

Oysa ki; binlerce aile hesap - kitabını üç aylık toplu maaşa göre yapmıştı. Bu uygulama binlerce aileyi mağdur edecek."

PLASTİK TABAK BİLE YOK

Yarkadaş krizin kendisini hayatın her alanında hissettirdiğini şu örneklerle gösterdi:

"İthal mal kullanmaya mecbur bırakılan ülkemizde sıradan' bir manzaraya daha şahit olduk... Bir taziye evine yemek dağıtımı yapmaları için plastik tabak almak istedik. Tam iki saat boyunca toptancılarda tabak aradık. Tabak da hammaddesi de yurt dışından geldiği ve dövize endeksli olduğu için yok! Neyse ki; iki saatin sonunda bir depoda 300 tabak bulabildik.

YAYIN DÜNYASI DA ETKİLENİYOR

Dövize endeksli ithalat sistemi yayın dünyasını da vuruyor. Piyasada ciddi bir kağıt ve toner sıkıntısı yaşanıyor. Ofisler toner bulmakta zorluk çekiyor. Çünkü toner de ithal ediliyor ve dolayısıyla dövize endeksli... Tüm yayınevleri kaygı yaşıyor. 20 TL'ye satılan bir kitap bu aydan itibaren 40 TL'ye satılmaya başlanacak. Yayınevleri ne yapacağını şaşırmış durumda...

Kağıt ve selüloz fiyatlarındaki artış tuvalet kağıdı fiyatlarında da patlama yaptırdı. Tuvalet kağıdı fiyatları iki katına çıktı. 'Yerli malı yurdun malı' sözünü küçümseyen hükümet, Türkiye'yi dışa bağımlı hale getirmenin faturasını halka ödetiyor."