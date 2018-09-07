Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, MYK toplantısının gündemini kamuoyu ile paylaşmak üzere bugün (7 Eylül Cuma günü) düzenleyeceği basın toplantısı saat 14.00'te başlayacak.
7 Eylül 2018 12:55
CHP MYK toplandı
CHP MYK toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, bugün MYK gündemini kamuoyuyla paylaşmak için basın toplantısı düzenleyecek.
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