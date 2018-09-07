Erdoğan ve Putin başbaşa görüşüyor

Üçlü zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü. Erdoğan, şimdi Putin ile başbaşa görüşüyor.

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havaalanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmadari, İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Protokol Müdürü Sadık Abdullahi, İran'ın Ankara Büyükelçisi Mouhammad Ebrahim Taherian Fard ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin karşıladı.

Başkan Erdoğan'a İran seyahatinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da bulunduğu heyet eşlik ediyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Erdoğan'dan bir gün önce İran'a geldi.

ERDOĞAN: BUGÜN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN

Erdoğan, baş başa görüşmenin basına açık bölümünde, sözlerine besmeleyle başladı.

Erdoğan, "Bugün gerçekten çok önemli ve anlamlı bir gün. Günlerden de cuma. Soçi ve Ankara'dan sonra Tahran'da önemli bir görüşmeyi gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı.

Ruhani de Başkan Erdoğan'ı ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Daha sonra görüşme basına kapalı devam etti.

İran Liderler Konferans Salonu'nda Ruhani'nin ev sahipliğinde Suriye meselesi için yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi gerçekleşen baş başa görüşme 45 dakika sürdü.