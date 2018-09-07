Muharrem İnce, İzmir'e geliyor!

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, 9 Eylül Kurtuluş kutlamaları için İzmir'e gelecek.

İnce 24 Haziran seçimlerinden 3 gün önce kentte yaptığı tarihi mitingin ardından ilk kez partililer ve İzmirlilerle buluşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce 24 Haziran'da yapılan seçimlerden 3 gün önce Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen tarihi mitingden sonra ilk kez kente geliyor.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı İnce 8 Eylül akşama İstanbul'da katılacağı düğünün ardından havayoluyla İzmir'e gelecek. Geceyi kentte geçirecek İnce 9 Eylül'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İzmir'in Kurtuluşu etkinliklerine katılacak.

CHP'deki olağanüstü kurultay tartışmaları sürecinde değişimden yana tavır koyan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından ağırlanacak İnce gün boyunca partililerle ve İzmirlilerle buluşma fırsatı da yakalayacak. İnce'nin etkinliklerin tamamında yer alması bekleniyor.