Tarikatı öven Danıştay üyesi şikayet edildi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın HSYK üyeliğine seçmesinin ardından görev süresi dolunca Danıştay üyesi olan Muharrem Özkaya’nın Menzil tarikatının bir kolu olan İskender Paşa Cemaati’nin liderine yönelik Twitter’dan övgüler dizmesi, Danıştay’ın gündemine taşındı.

Danıştay Üyesi Özkaya’nın kişisel sosyal medya hesabındaki mesajında tarikat lideri Esad Coşan’dan “İlim ve irfan sahibi hocamız” diye bahsetmesine dikkat çeken Avukat İsmail Sami Çakmak, Danıştay Kanunu’nun ihlal edildiğini ifade ederek, Özkaya hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

‘Soruşturması başlatılmalı’

Danıştay Kanunu’nun 67’nci maddesinde yer alan, “Danıştay Başkanı, Başsavcısı, başkanvekilleri, daire başkanları ve üyelerin, yüksek hakimlik vakar ve şerefi ile bağdaşmayan veya hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketleri görülür veya öğrenilirse haklarında bu Kanun hükümleri uyarınca disiplin kovuşturması yapılır” ifadelerini hatırlatan Avukat Çakmak, disiplin soruşturmasının bir an önce başlatılmasını istedi.

‘Din elden gidiyor’

Menzil Tarikatı’nın Cumhuriyet’in ilanından başlayarak, “din elden gidiyor” propagandasını yaptığına dikkat çeken Avukat Çakmak, suç duyurusunda, “Esad Coşan, Nakşibendi Tarikatı’nın en önemli kolu olan İskenderpaşa Dergahı’nın şeyhidir. Danıştay Üyesi Özkaya hakkında Danıştay Yasası’nın 67’nci maddesi uyarınca işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.