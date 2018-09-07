7 Eylül 2018 09:01

Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?

Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?
Tedavisi devam eden CHP eski genel başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında kızı Prof.Dr.Aslı Baykal açıklamada bulundu.
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Aliseydi KARAGÖZ _ YURT/ Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili olarak Yurt'a konuşan Deniz Baykal'ın kızı Prof.Dr.Aslı Baykal “Tedaviye Ankara'da devam ediyoruz. Babamın durumu gayet iyi “ dedi

YEMİN ETMEDİ..

Sağlık durumu nedeni ile,TBMM 27. Dönem Milletvekili ant içme törenine bugüne kadar katılamayan Deniz Baykal'ın, “ Sayın Baykal ne zaman yemin edecek “ sorumuza ise Aslı Baykal “ Şuan söyleyecek bir şey yok. Tedavilerimiz devam ediyor. Öyle bir şey olduğunda gerekli duyuruyu yapacağız “ şeklinde konuştu.

10,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR..

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı.

Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti.

5 Aralık 2017’de tedavi için gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde devam ediyor.

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