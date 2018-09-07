Deniz Baykal'ın sağlık durumu nasıl?

Tedavisi devam eden CHP eski genel başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında kızı Prof.Dr.Aslı Baykal açıklamada bulundu.

Aliseydi KARAGÖZ _ YURT/ Deniz Baykal'ın sağlık durumu ile ilgili olarak Yurt'a konuşan Deniz Baykal'ın kızı Prof.Dr.Aslı Baykal “Tedaviye Ankara'da devam ediyoruz. Babamın durumu gayet iyi “ dedi

YEMİN ETMEDİ..

Sağlık durumu nedeni ile,TBMM 27. Dönem Milletvekili ant içme törenine bugüne kadar katılamayan Deniz Baykal'ın, “ Sayın Baykal ne zaman yemin edecek “ sorumuza ise Aslı Baykal “ Şuan söyleyecek bir şey yok. Tedavilerimiz devam ediyor. Öyle bir şey olduğunda gerekli duyuruyu yapacağız “ şeklinde konuştu.

10,5 AYDIR TEDAVİ GÖRÜYOR..

Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de gece yarısı rahatsızlanınca, Ankara’da özel bir hastaneye götürülmüştü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen Baykal’ın beyin damarında tespit edilen tıkanıklık açılarak stent takılmıştı.

Baykal’ın yoğun bakımdaki tedavisi 51 gün sürmüştü. Bilinci açık olan Deniz Baykal, buradan, ailesinin isteği üzerine 5 Aralık 2017 tarihinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulaması için Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Almanya’ya sevk edilmişti.

5 Aralık 2017’de tedavi için gittiği Almanya’dan Türkiye’ye dönen Baykal’ın tedavisi Gaziler Fizik Tedavi Hastanesi’nde devam ediyor.